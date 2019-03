Heerenveen zakt door het ijs: ‘Het is onzin wat je nu schetst’

De Graafschap deed zaterdagavond uitstekende zaken in de Eredivisie door sc Heerenveen met 0-3 opzij te zetten. Bart Straalman vertelt dat de bedachte tactiek van trainer Henk de Jong goed heeft uitgepakt. “Alles wat we van te voren bedacht hadden, kwam eruit", zegt de verdediger na afloop in een interview met FOX Sports.

Michel Vlap en Sam Lammers presteren de laatste weken uitstekend namens de Friese club, maar zaterdag kon het duo weinig uitrichten tegen de degradatiekandidaat. Vlap werd bijvoorbeeld goed verdedigd door Azor Matusiwa. "Hij moet hem gewoon volgen. Dat heeft hij fantastisch gedaan", aldus Straalman over zijn ploeggenoot.

"Van te voren zeiden we dat hij Vlap gewoon moest volgen, zelfs als hij naar binnen gaat, gaat plassen of naar de zijkant loopt." De aanvoerder is blij dat de twee spelers door toedoen van de Superboeren niet tot scoren zijn gekomen. "We weten dat zij heel goed zijn. Op deze manier probeerden we hen te stoppen en dat kwam er perfect uit."

Ben Rienstra spreekt in gesprek met Omrop Fryslan van een domper. De middenvelder weerspreekt de suggestie dat Heerenveen weinig voorstelt als Vlap en Lammers worden lamgelegd. "Dat is onzin. Ook in goede wedstrijden worden we bedient, dus het is onzin wat je nu schetst. Uiteindelijk ligt het aan ons als team. Vandaag was het allemaal net niet.”

Jan Olde Riekerink baalt van de nederlaag na drie opeenvolgende zeges. De trainer zag dat Vlap en Lammers onschadelijk werden gemaakt. “Dat betekent dat er ruimte voor anderen komt. Wij kunnen vanuit het niets met onze creativiteit mogelijkheden creëren, maar vandaag niet. De overwinning van De Graafschap is terecht”, aldus de oefenmeester.