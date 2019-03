Karsdorp laat zich aftroeven bij eerste basisplaats onder Ranieri

Claudio Ranieri is er niet in geslaagd om ook zijn tweede wedstrijd als trainer van AS Roma te winnen. Na de 2-1 zege op Empoli van maandag volgde vrijdag een 2-1 nederlaag op bezoek bij SPAL. Het was een dure nederlaag voor i Giallorossi, die op de vijfde plek staan in de Serie A. Roma laat de mogelijkheid liggen om in te lopen op nummer vier Internazionale en/of nummer drie AC Milan: die ploegen treffen elkaar zondag.

Ook in de tweede wedstrijd sinds zijn terugkeer had Ranieri een basisplek ingeruimd voor Justin Kluivert. Ranieri moest het stellen zonder spelers als Alessandro Florenzi, Aleksandar Kolarov, Daniele De Rossi, Kostas Manolas, Lorenzo Pellegrini, Cengiz Ünder en Javier Pastore. Onder Eusebio Di Francesco kreeg Cengiz vaak de voorkeur boven Kluivert, maar die keuze heeft Ranieri nog niet hoeven maken. Hij liet Patrik Schick en Edin Dzeko samen voorin spelen tegen SPAL, iets wat Di Francesco meestal niet zag zitten.

Roma speelde in de wetenschap dat de achterstand op Internazionale en/of AC Milan verkleind kon worden bij een overwinning in Stadio Paolo Mazza. Desondanks was het SPAL dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam. Thiago Cionek bracht de bal voor in het strafschopgebied, waarna Mohamed Fares fysiek sterker was dan Karsdorp, hoger sprong en de 1-0 tegen de touwen kopte. Het was de tweede grote kans voor de thuisploeg: kort voor het doelpunt trof Alessandro Murgia al de paal met een kopbal. Na de 1-0 trof ook Jasmin Kurtic het aluminium, na een snoeiharde uithaal. Roma kwam er nauwelijks aan te pas.

Er kwam één kans voor de bezoekers in het eerste halfuur, na 26 minuten, maar Schick kopte over op aangeven van Kluivert. Negen minuten later pareerde keeper Emiliano Viviano een gevaarlijke inzet van Dzeko met de benen. Diezelfde Dzeko stond na rust aan de basis van de gelijkmaker: hij werd gevloerd in het strafschopgebied en Diego Perotti benutte de daaropvolgende penalty. Maar even later mocht ook SPAL het proberen vanaf de stip. Na een overtreding van Juan Jesus op Andrea Petagna maakte de aanvaller er zelf 2-1 van. Door een geweldige redding van Viviano op een inzet van Dzeko, en doordat Cionek aan de overzijde de lat trof, bleef het daarbij.