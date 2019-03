‘Ik ben ervan overtuigd dat Ajax het Chiellini en Bonucci moeilijk kan maken’

Ajax is in de kwartfinales van de Champions League gekoppeld aan de Italiaanse grootmacht Juventus. De reacties op sociale media zijn gemengd. De lijstaanvoerder van de Serie A wordt gezien als favoriet. Italiaanse fans hebben al snel door dat liefst vijf spelers van Ajax op scherp staan, terwijl Noussair Mazraoui geschorst is voor de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Aad de Mos acht Ajax niet kansloos en denkt dat de voorhoede van de Amsterdammers in staat is om het spelers als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci moeilijk te maken. Een samenvatting van talloze reacties op sociale media.

Very tough opponents but really excited and looking forward to playing in the @ChampionsLeague quarter-finals.

???

Rival durísimo pero con muchas ganas e ilusión por jugar los Cuartos de la @LigaDeCampeones. https://t.co/h5eNxKQsdv — Nico Tagliafico (@nico_taglia) 15 maart 2019

Matthijs de Ligt was five years old when Ajax last met Juventus in the UEFA Champions League.



At 19 years old, he will lead Ajax to a quarter-final in Turin as club captain. pic.twitter.com/TSgTmHN11P — Scouted Football (@ScoutedFtbl) 15 maart 2019

If any one of De Ligt, Bling, Tagliafico, Van De Beek or Ziyech get a yellow in the first leg, they will miss the second leg. That's 3 of their 4 main defenders. Mazraoui will miss the first leg through suspension pic.twitter.com/Bz9FZlS2am — Chris (@Juventini_1897) 15 maart 2019

7 - Cristiano Ronaldo has scored seven goals in Champions League against Ajax: he has more only against Bayern Munich (nine) and Juventus (10). Target. #UCLdraw — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 maart 2019

Zware loting. Juventus heeft zoveel ervaring in de ploeg. Wel een hele mooie uitdaging. Over Ronaldo hoeven we niet te beginnen. Het dekken van hem in de 16 gaat een karwei worden. Ik denk direct aan de kans van Varane, die kopt hij erin. Toch heb je kansen. Neres moet spelen. — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) 15 maart 2019