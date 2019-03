Guus Til: 'Ik heb echt genoten van jongens als De Ligt en De Jong’

AZ-aanvoerder Guus Til heeft goede hoop op een goed resultaat tegen Ajax. De aanvallende middenvelder put vertrouwen uit de wedstrijd van de Amsterdammers tegen Real Madrid. “Het kán dus gewoon, op papier grotere clubs verslaan. Waarom zouden wij dat bij AZ dan niet kunnen?”, vraagt Til zich af in een interview met Voetbal International.

Til zag dat Ajax zijn eigen spel durfde te spelen in het Santiago Bernabéu en met een 1-4 overwinning van het veld stapte. “Dat biedt hoop, aan ons allemaal. We zijn op de weg terug met het Nederlandse voetbal. We hebben ontzettend grote talenten rondlopen, die ons voetbal steeds beter op de kaart zetten in Europa”, aldus Til. “Ik heb echt genoten van jongens als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong tegen Real Madrid. Daley Blind speelde trouwens ook erg goed. Daar kijk ik zonder gevoelens van rivaliteit naar.”

AZ heeft het doorgaans moeilijk tegen de traditionele top drie. De ploeg van trainer John van den Brom wist al geruime tijd niet te winnen van Ajax, Feyenoord en PSV. “We waken ervoor dat het iets heel groots gaat worden. In de aanloop naar een topper hebben we niet ineens extra besprekingen over dit onderwerp en dat vind ik goed. De trainers proberen het eenzelfde wedstrijd te laten lijken als de andere 33”, aldus Til.

De talentvolle AZ-captain weet niet hoe het komt dat AZ er maar niet in slaagt om te winnen van een Nederlandse topclub. “We zijn nog niet de derde club van Nederland, maar we komen steeds een stapje dichterbij. Als Ajax Real Madrid kan verslaan, waarom zouden wij Ajax dan niet kunnen pakken? Zo sta ik erin. Ze hebben ons hoop gegeven.”