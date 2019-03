De Ligt: ‘Daar hebben we moeite mee, dus die misschien maar niet loten’

Ajax heeft de achterstand op koploper PSV weten te verkleinen naar twee punten door woensdagavond met 2-1 te winnen van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde niet groots en ook aanvoerder Matthijs de Ligt is van mening dat de Amsterdammers zeker niet hun beste wedstrijd van dit seizoen speelden. Volgens de negentienjarige verdediger is het onmogelijk om ieder duel goed te spelen. “Dit soort wedstrijden zitten er ook tussen”, aldus De Ligt.

“Natuurlijk willen we altijd goed spelen en onze tegenstanders iedere wedstrijd van de mat spelen, maar helaas kan dat niet altijd”, aldus de verdediger in gesprek met Voetbal International. “Ik denk dat wij niet het enige team op de wereld zijn die dat heeft. Dan is het gewoon zaak om te winnen en dat hebben we vandaag gedaan, dat is het belangrijkste.” Dusan Tadic schoot Ajax voor rust op voorsprong. Een kwartier voor tijd tekende Vito van Crooij voor de gelijkmaker, waarna Daley Blind vlak voor tijd de winnende maakte.

Met de thuiswedstrijd tegen PSV op 31 maart nog voor de boeg, heeft Ajax een eventueel kampioenschap zelf in de hand. “Je hebt negen finales. Als je ze alle negen wint, dan ben je kampioen. Zo moeten we iedere wedstrijd ingaan en niet met ons hoofd bij andere wedstrijden zitten”, alus de Ajax-captain, die geen voorkeur heeft voor een bepaalde tegenstander in de kwartfinales van de Champions League.

De Ligt hoeft niet per se een tegenstander die op papier minder sterk is. “Je hebt op papier zwakkere tegenstanders, waartegen je waarschijnlijk meer de bal hebt en in de counterk komt. Daar hebben we over het algemeen wel moeite mee en dus moet je die misschien maar niet loten. We hebben tegen de topclubs, Bayern en Madrid, onze beste wedstrijden gespeeld in de Champions League. Het maakt me niet veel uit.”