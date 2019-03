Magallán vergeleken met ‘logge olifant’ van PSV: ‘Hij moet wel kans krijgen’

Ajax betaalde Boca Juniors begin dit jaar negen miljoen euro voor Lisandro Magallán, maar de Argentijn is er bij zijn nieuwe werkgever nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. De stopper kwam vooralsnog eenmaal in actie namens Ajax in de Eredivisie en speelde ook tegen sc Heerenveen in de TOTO KNVB Beker, al moest hij vanwege blessureleed ook even pas op de plaats maken.

Piet de Visser kent de 25-jarige verdediger van zijn scoutingswerkzaamheden in Zuid-Amerika en hij vraagt zich af of Magallán wel in het spel dat Ajax wil spelen past: “Magallán is een heel sterke verdediger, maar hij zal echt een tandje beter moeten worden aan de bal. Dat wordt bij Ajax wel van hem gevraagd. Maar goed, dat is mogelijk, hè?”, begint hij in gesprek met De Telegraaf.

De Visser ziet echter overeenkomsten met Alex, de centrale verdediger die hij vijftien jaar geleden via een huurconstructie met Chelsea bij PSV wist te krijgen: “Toen ik Alex in 2004 naar PSV bracht, zeiden ze na een paar trainingen: ’Piet wat heb je nou gedaan, man? Wat een logge olifant!’ Maar na drie maanden was hij de beste speler van PSV.”

De Braziliaan groeide uiteindelijk uit tot een steunpilaar in Eindhoven en speelde 116 wedstrijden voor de huidige koploper van de Eredivisie. In zijn drie seizoenen in Nederland won hij bovendien drie landstitels en de KNVB Beker en De Visser sluit niet uit dat Magallán een vergelijkbare ontwikkeling door gaat maken: “Ik ben er nog niet van overtuigd, maar ze moeten hem bij Ajax wel even de kans geven.”