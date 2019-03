Teamgenoot erkent belang van ‘geweldige’ Van Dijk: ‘Fabinho is niet hetzelfde’

Liverpool neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Bayern München en gaat proberen kwalificatie voor de kwartfinales af te dwingen ten koste van de Duitse topclub. Alisson Becker heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg de volgende ronde haalt, mede omdat Virgil van Dijk weer van de partij is na zijn schorsing bij het eerste duel met Bayern (0-0) in februari.

“Het is geweldig om met hem te spelen, net als met de rest van mijn teamgenoten”, zegt de Braziliaanse doelman over de Oranje-international, geciteerd door Goal. “Onze ploeg heeft veel spelers met veel kwaliteit, maar Van Dijk is een enorm belangrijke speler voor ons, zeker op de wijze waarop wij spelen. Hij zorgt ervoor dat we goed blijven presteren.”

“Hij verdedigt geweldig bij hoge ballen bij de corners en bij andere dode spelmomenten. Hij is echt belangrijk voor ons. Het is fantastisch dat hij er weer bij is. Fabinho speelde goed als centrale verdediger, maar dat is niet hetzelfde. Hij is een geweldige middenvelder en gewoon een goede centrale verdediger. Het is altijd beter om de beste in elke positie te hebben.”

Alisson hoopt Robert Lewandowski van het scoren af te houden. “Hij is een geweldige spits. Misschien wel een van de beste spitsen ter wereld. Ik houd van zijn stijl, de manier waarop hij zich over het veld manoeuvreert. We moeten erg gefocust zijn om hem en zijn medespelers in bedwang te houden. Het zal een geweldige wedstrijd worden. Wij zijn er klaar voor”, besluit de doelman van Liverpool.