‘Misschien vonden ze bij Feyenoord dat ik te weinig kwaliteit had’

Feyenoord-huurling Renato Tapia hoopt na zijn avontuur bij Willem II naar een sterkere competitie te verkassen. Of hij de ambitie heeft om volgend seizoen te slagen bij Feyenoord onder Jaap Stam? ‘’Ik heb de ambitie om te slagen als voetballer’’, is de veelzeggende reactie van de middenvelder die komende zondag met de Tilburgers afreist naar de Kuip.

Door Peter van Drunen

In januari 2016 verhuisde Tapia voor ongeveer 2,4 miljoen euro van FC Twente naar de club uit Rotterdam. In drie seizoenen kwam hij niet verder dan 44 officiële duels waarin hij tweemaal trefzeker was. ‘’Het was een heel lastige periode. Het was moeilijk om rustig te blijven en geduldig mijn kansen af te wachten. Maar goed, ook dat hoort bij het proces van volwassen worden’’, aldus Tapia die nog steeds niet weet waarom hij niet speelde. ‘’Giovanni van Bronckhorst is niet iemand die je opzoekt om met je te praten’’, zegt de Peruviaans international daarover.

In bovenstaande video blikt Tapia terug op zijn periode bij Feyenoord. Daarnaast vertelt hij over de wedstrijd die hij tegen Messi speelde en over Farfán, zijn beste ploeggenoot tot dusver.

Tapia bruist van energie en barst van ambitie. Hij denkt dat hij de top nog niet bereikt heeft, maar pas net begonnen is. ‘’In Nederland heb ik alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn’’, zegt hij met een big smile die van enige zelfrelativering getuigt.