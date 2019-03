Ajax levert 35 procent van volledige selectie Oranje Onder-17

Het Nederlands elftal Onder-17 hoopt zich deze maand te kwalificeren voor het EK 2019 in Ierland. Tussen 20 en 26 maart wordt in eigen land de laatste ronde van de kwalificatiecyclus afgewerkt. Oranje treft achtereenvolgens Noord-Ierland (20 maart in 's Gravenzande), Israël (23 maart in Alphen aan den Rijn) en Tsjechië (26 maart in 's Gravenzande) en bondscoach Peter van der Veen heeft een selectie van twintig spelers samengesteld.

Ajax levert liefst zeven van de twintig spelers en is daarmee hoofdleverancier. AZ, Feyenoord, PSV en NEC zijn vertegenwoordigd door twee spelers. Vier geselecteerde jeugdinternationals zijn actief in het buitenland: Ian Maatsen (Chelsea), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Mohamed Sankoh (Stoke City) en Ki-Jana Hoever (Liverpool). Laatstgenoemde verruilde Ajax in augustus 2018 voor Liverpool en mocht in januari debuteren in de FA Cup. Hij werd met zijn 16 jaar en 354 dagen de jongste speler ooit voor the Reds in het bekertoernooi.

Een van de andere bekende namen is die van de pas vijftienjarige Naci Ünüvar. De aanvallende middenvelder staat te boek als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Ajax: hij scoorde reeds in de Youth League en won vorig jaar met Ajax Onder-17 de Future Cup, een toernooi waarvan hij zelf de topscorer werd. Overigens kan Oranje de titel verdedigen indien het zich plaatst voor het EK; vorig jaar won de ploeg in de finale van Italië na strafschoppen.

Oranje eindigde met negen punten uit drie wedstrijden bovenaan in de eerste groepsfase, waardoor men zich deze maand als een van de zestien landen kan kwalificeren voor de eindronde. Als de ploeg van Van der Veen bovenaan eindigt in de groep met Noord-Ierland, Israël en Tsjechië, dan plaatst het zich hoe dan ook. Een tweede plek is waarschijnlijk ook voldoende: zeven dan de acht runners-up zullen zich plaatsen voor het toernooi dat tussen 3 en 19 mei wordt afgewerkt.

De volledige selectie:

Doel: Calvin Raatsie (Ajax), Tein Troost (Feyenoord)

Verdediging: Anass Salah-Eddine, Devyne Rensch (beiden Ajax), Ian Maatsen (Chelsea), Steven van der Sloot (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Liverpool), Syb van Ottele (NEC)

Middenveld: Kenneth Taylor, Naci Ünüvar (beiden Ajax), Mohamed Taabouni (AZ), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Joost de Schutter (PSV)

Aanval: Brian Brobbey, Sontje Hansen (beiden Ajax), Soulyman Allouch (AZ), Dirk Proper (NEC), Djenairo Daniels (PSV), Mohamed Sankoh (Stoke City).