Ronald de Boer begrijpt kritische fans: ‘Hij neemt totaal geen initiatief’

PSV won zaterdagavond op zakelijke wijze met 2-0 van NAC Breda. Bij tijd en wijle uitten de supporters in het Philips Stadion hun ongenoegen over het spel van de Eindhovenaren. Onder anderen Denzel Dumfries moest het bij enkele fans ontgelden. Ronald de Boer begrijpt wel waarom de rechtsback momenteel kritisch wordt benaderd.

"We hebben het teruggekeken en dan begrijp je wel een beetje waar het vandaan komt", zegt de Boer bij FOX Sports. De oud-voetballer constateert dat Dumfries momenteel minder speelt. "Hij neemt totaal geen initiatief. We kennen de Dumfries uit de eerste seizoenshelft. Een verademing, continu opstomen. Nu was er totaal geen initiatief."

De Boer zag dat Dumfries weinig durf in zijn spel legde en de bal vaak naar achteren speelde. "Dat gefluit heeft natuurlijk effect op hem. Hij heeft nu totaal geen zelfvertrouwen. Zonder bal rennen, opstomen... Dát kennen we van hem. Hij moet zich niet gek laten maken door het PSV-publiek. Misschien is het wel zo dat hij zó veel wedstrijden heeft gespeeld, dat het kaarsje nu langzaam uitgaat”, aldus De Boer.

Trainer Mark van Bommel liet al weten te balen van het gefluit richting Dumfries. “Iedereen zit een beetje in de fase dat het elftal niet loopt en Denzel is daar onderdeel van. Maar het publiek moet hem daarin steunen. Het publiek achter het doel deed dat fantastisch. Die begonnen gelijk zijn naam te scanderen. Maar de rest niet op dat moment. Aan fluiten heb je niets.”