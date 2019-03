Internazionale begint met positief resultaat aan cruciale week

Internazionale heeft na een remise tegen Fiorentina (3-3) en een nederlaag bij Cagliari (2-1) weer eens gewonnen in de Serie A. Voor eigen publiek leverde de thuiswedstrijd tegen nummer zestien SPAL zondag geen problemen op: 2-0. Het was een goede voorbereiding op de Europa League-return tegen Eintracht Frankfurt van donderdag en de stadsderby tegen AC Milan van volgende week zondag. Inter staat vierde, met een punt minder dan de rivaal.

Mauro Icardi was er nog altijd niet bij, terwijl Inter het ook moest stellen zonder Radja Nainggolan, Ivan Perisic en Keita Baldé. Trainer Luciano Spalletti koos ervoor om Milan Skriniar en Danilo D'Ambrosio, die op scherp stonden voor de derby van volgende week, begonnen op de bank. Het zat Inter in de eerste helft niet mee. Lautaro Martínez dacht de bezoekers na een halfuur op voorsprong te zetten, door op prachtige wijze af te ronden na een voorzet van Kwadwo Asamoah, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd de treffer geannuleerd vanwege een handsbal van de Argentijn.

Kort na het doelpunt verrekte Marcelo Brozovic een spier en moest hij vervangen worden door Antonio Candreva. Met het oog op de return tegen Eintracht Frankfurt en de Milanese derby was dat bijzonder slecht nieuws voor Inter. De thuisploeg, overigens met Stefan de Vrij in de basis, bleef na rust zoeken naar een opening. Die kwam er halverwege de tweede helft: Matteo Politano werd door Martínez gevonden in het strafschopgebied, draaide open en schoot knap raak: 1-0. De wedstrijd werd beslist door Roberto Gagliardini, die de bal dertien minuten voor tijd oppikte na een mislukt schot van Cédric Soares en vanbinnen het strafschopgebied de linkerhoek vond.