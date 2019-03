Feyenoord blijft wachten op eerste uitzege van 2019 in Eredivisie

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. In GelreDome opende Orkun Kökcü de score voor de bezoekers, waarna Mohammed Dauda er 1-1 van maakte. Zodoende blijft de voorsprong van Feyenoord op AZ beperkt tot drie punten, terwijl nummer vijf Vitesse zeven punten minder heeft dan de Rotterdammers. In de laatste zes uitwedstrijden in de Eredivisie pakte Feyenoord drie punten, zonder te winnen.

Feyenoord startte met Robin van Persie in de spits, waardoor Nicolai Jörgensen op de bank plaatsnam. Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena bleken niet fit genoeg en werden vervangen door Joris Delle en Jens Toornstra. Ook was er plek voor Kökcü in de basisopstelling van Giovanni van Bronckhorst. Leonid Slutsky koos voor Maikel van der Werff in plaats van Jake Clarke-Salter en voor Navarone Foor op de plek van Thulani Serero. Een van de nieuwelingen in de opstelling van Feyenoord, Kökcü, werd de gevierde man door vlak voor rust raak te schieten.

In de blessuretijd van de eerste helft sprintte Sam Larsson voorbij zijn bewaker, waarna hij Robin van Persie in het strafschopgebied bediende. De routinier kaatste terug op Kökcü, die vanaf de rand van het zestienmetergebied de verre hoek vond met een hard schot. Het was op basis van de mogelijkheden een verdiende voorsprong, al werden beide ploegen erg slordig naarmate de eerste helft vorderde. Kansen waren er onder meer voor Ridgeciano Haps en Van Persie, al liet ook Vitesse zich niet onbetuigd met mogelijkheden voor Van der Werff en Dauda.

Echt gevaarlijk werden de Arnhemmers niet in de open wedstrijd. Ze sprongen niet goed genoeg om met de omschakelmomenten en zodoende was er voor Delle niet zoveel werk te verrichten in het eerste bedrijf. Direct na de rust incasseerde hij echter zijn eerste doelpunt als keeper van Feyenoord. Een voorzet van Vyacheslav Karavaev viel precies tussen het centrale duo van Feyenoord in, waarna Cuco Martina de bal tegen Dauda schoot. Via de spits van Vitesse vloog de bal erin. Feyenoord herstelde zich snel en kreeg via Van Persie en Kökcü kansen op de 1-2.

Doelman Eduardo lag echter in de weg voor beide Feyenoorders. Halverwege de tweede helft was ook Vitesse tweemaal dicht bij de voorsprong: Delle pareerde een inzet van Martin Ödegaard vanaf de rand van het strafschopgebied en had een antwoord op de zwabberbal van Karavaev in de rebound. Zeven minuten voor tijd liet Bryan Linssen eveneens na om er 2-1 van te maken, toen hij via Martina rakelings naast schoot, terwijl Delle zich moest strekken na een uithaal van Clark. Aan de overkant kopte Van Persie uit een moeilijke positie net naast, op aangeven van Larsson, terwijl Jan-Arie van der Heijden in de blessuretijd op de paal kopte tegen zijn oude club.