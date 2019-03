Joshua Kimmich baart opzien met felle kritiek: ‘Ik was verbijsterd’

Joachim Löw bracht onlangs naar buiten dat hij voorlopig geen beroep meer doet op Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng bij de nationale ploeg van Duitsland. De bondscoach wil een nieuwe generatie inpassen bij die Mannschaft en daardoor moeten de routiniers van Bayern München wijken. Joshua Kimmich begrijpt niets van het besluit om afscheid te nemen van het trio.

“Ik zag het eerst in de media en een dag later vertelden de drie jongens het mij”, memoreert de verdediger van de Duitse topclub in gesprek met onder meer Goal. “Ja, ik was verbijsterd. Ik ken de nationale ploeg alleen maar met deze drie jongens erbij. In de afgelopen tien jaar hebben ze de ploeg vormgegeven. Ze hebben ons wereldkampioen gemaakt (in 2014, red.).”

“Vanuit het perspectief van de speler kan ik wel zeggen dat de wijze waarop dit is gegaan niet goed was. Ik begrijp echt dat de jongens teleurgesteld zijn.” Löw wil verjongen bij het nationale team en laat de veteranen voorlopig links liggen, maar Kimmich denkt dat zowel Hummels, Müller als Boateng nog jaren meekan bij die Mannschaft.

“Zeker als je in ogenschouw neemt dat ze nog maar 29 of 30 jaar oud zijn. Thomas heeft honderd wedstrijden gespeeld voor Duitsland! Zo'n afscheid verdien je dan niet. Voetbal wordt vaak besproken in termen van jong en oud. Ik denk dat geen enkele van deze jongens te oud is om in de nationale ploeg te spelen”, is Kimmich duidelijk.

De vleugelverdediger annex middenvelder denkt dat de boodschap van Löw hard aankwam bij zijn ploeggenoten van Bayern. “Dit laat je niet zomaar los. Ik ben zelf speler van de nationale ploeg en ik weet hoe speciaal het is om voor Duitsland uit te komen. Ik denk niet dat je dit in twee dagen hebt verwerkt”, besluit de 38-voudig A-international zijn verhaal.