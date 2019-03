Cristiano Ronaldo wil beroerde score van 2,22 procent opvijzelen

Juventus en Atlético Madrid gaan dinsdag uitmaken wie naar de kwartfinale van de Champions League mag. De Spanjaarden hebben een goede uitgangspositie, dankzij een 2-0 zege in de eerste ontmoeting op 20 februari. Opta blikt vooruit op het weerzien in het Juventus Stadium, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Van de zestien ploegen die een Champions League-tweeluik begonnen met een 2-0 thuiszege, gingen er dertien door naar de volgende ronde. De drie keren dat de achterstand nog werd goedgemaakt, waren echter allemaal in de laatste vier van zulke tweeluiken.

O Atlético Madrid is voor Juventus de tegenstander die men het vaakst trof in de Champions League zonder te winnen (een remise; twee nederlagen) of te scoren (31 schoten; nul doelpunten).

O Atlético Madrid heeft onder Diego Simeone nooit verloren van een Italiaanse club in de Champions League (vijf zeges; twee remises). In die zeven wedstrijden incasseerde Atlético slechts één doelpunt: van Kaká namens AC Milan in 2014 (4-1 zege).

O Juventus verloor de voorgaande twee wedstrijden in de Champions League. Het gebeurde nooit eerder dat de Oude Dame driemaal op rij onderuit ging in het toernooi.

O Atlético Madrid won slechts een van de laatste acht knock-outwedstrijden in de Champions League buiten het eigen stadion (twee remises; vijf nederlagen). Die ene zege was in februari 2017 op Bayer Leverkusen (2-4).

O Atlético Madrid kwam dit seizoen in uitwedstrijden in de Champions League tot slechts acht schoten op doel en twee treffers. Van de ploegen die nog over zijn in de competitie, heeft alleen Liverpool slechtere statistieken (vijf schoten op doel; één doelpunt).

O Zes van de laatste zeven doelpunten die Juventus incasseerde in de Champions League kwamen voort uit standaardsituaties (twee strafschoppen, twee indirecte vrije trappen, een corner en een directe vrije trap).

O Cristiano Ronaldo kwam in 32 wedstrijden tegen Atlético Madrid tot 33 doelpunten. Alleen tegen Sevilla (27 keer) en Getafe (23 keer) vond hij vaker het net.

O Ronaldo kwam dit seizoen in zes Champions League-wedstrijden maar één keer tot scoren. Het is zijn laagste doelpuntenaantal sinds het seizoen 2005/06 (nul doelpunten). Slechts 1 van zijn laatste 45 schoten (2,22 procent) in de Champions League leverde een doelpunt op.

O Van de twaalf doelpunten die Álvaro Morata maakte in de Champions League, vielen er zeven in de knock-outfase (ofwel 58 procent). Het is de hoogste ratio van de twintig Spanjaarden die nog over zijn in de Champions League én minstens tien keer scoorden in de competitie.