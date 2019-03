Ontgoocheling bij Tottenham Hotspur: ‘We hebben het niet serieus genomen’

Tottenham Hotspur heeft het op dit moment bijzonder lastig in de Premier League. De Londense formatie ging zaterdagmiddag met 2-1 onderuit op bezoek bij laagvlieger Southampton en pakte in de laatste vier competitiewedstrijden slechts één punt. Mauricio Pochettino zag vanaf de tribunes hoe zijn ploeg de wedstrijd in het laatste kwartier uit handen gaf.

De Argentijnse manager zat tegen Southampton een schorsing uit en leek aanvankelijk een zorgeloze middag tegemoet te gaan. Tottenham werkte een prima eerste helft af en ging dankzij een doelpunt van Harry Kane met een voorsprong aan de thee. In de slotfase van het tweede bedrijf kantelde Southampton de wedstrijd echter volledig door treffers van Yan Valery en James Ward-Prowse. "Het is waanzinnig moeilijk om te begrijpen waarom het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot was", laat Pochettino na afloop weten aan de BBC.

Tottenham blijft voorlopig derde staan op de ranglijst, maar moet door het verlies wel naar onderen kijken. "Ik ben erg teleurgesteld. We waren op ieder vlak beter dan zij, maar hebben toch verloren. Als je serieus wil meedoen om de prijzen, dan moet je bij het eerste doelpunt meer geven. De tweede helft hebben we niet serieus genomen", vervolgt de oefenmeester. "Als je het momentum in de tweede helft op deze manier verliest, dan is dat een mentaliteitskwestie. We droegen het momentum over aan Southampton."

Tottenham vierde tegen Southampton de rentree van Dele Alli. De middenvelder maakte na bijna twee maanden blessureleed zijn rentree en gaf de assist bij de openingstreffer van Kane. Hij kon echter niet voorkomen dat Tottenham in de tweede helft tegen een nederlaag aanliep. "Het is teleurstellend. We begonnen goed, maar waren niet scherp genoeg in de afronding. We hadden deze wedstrijden moeten winnen, maar we hebben hen zelf terug laten komen in de wedstrijd", baalt de Engels international.