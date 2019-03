Onbesuisde overtreding wordt Pröpper niet fataal door wereldtreffer

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de onderste regionen van de Premier League. Met Davy Pröpper en Alireza Jahanbakhsh in de basis wonnen the Seagulls van degradatieconcurrent Crystal Palace: 1-2. Pröpper stond met een onbesuisde overtreding aan de basis van de gelijkmaker, maar door een schitterend doelpunt van Anthony Knockaert kon de Nederlandse middenvelder uiteindelijk toch juichen. Brighton is door de zege opgeklommen naar een veertiende plaats op de ranglijst en heeft nu net als Crystal Palace 33 punten, al hebben de Londenaren wel een wedstrijd meer gespeeld.

De openingsfase op Selhust Park hield qua niveau niet over en het mocht dan ook geen verrassing heten dat de openingstreffer na negentien minuten voetballen op zeer onorthodoxe wijze tot stand kwam. Brighton-verdediger Lewis Dunk jaagde de bal blind naar voren, waarna James Tomkins op onbegrijpelijke wijze onder de bal doorging. Glenn Murray kon daardoor alleen op Vicente Guaita af en tekende vervolgens met een schot in de verre hoek voor de 0-1.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt als gewoonlijk basisspeler was en Jaïro Riedewald ontbrak in de wedstrijdselectie, maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar Brighton verdedigde gegroepeerd en haalde de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren. Kort na de onderbreking moest het echter toch toezien hoe de thuisploeg langszij kwam. Pröpper vergreep zich in het strafschopgebied aan Andros Townsend, waarna de strafschop die volgde werd benut door Luka Milivojevic.

Crystal Palace wenste daarna onmiddellijk door te pakken, maar door een geniale ingeving van Knockaert wist Brighton zijn voorsprong zestien minuten voor tijd toch weer in ere te herstellen. De Franse aanvaller werd op de rechterflank bereikt door Dale Stephens, waarna hij directe tegenstander Van Aanholt opzocht en uiteindelijk vanaf een meter of zeventien op heerlijke wijze de bovenhoek vond. Crystal Palace wisselde daarna aanvallend, maar een nieuwe gelijkmaker bleef uit. Jürgen Locadia viel bij Brighton in de vijfde minuut van de blessuretijd in voor Jahanbakhsh; Pröpper en Van Aanholt deden negentig minuten mee.