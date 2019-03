Niemand in Eredivisie presteert in 2019 beter dan fantasierijke Sheraldo Becker

ADO Den Haag profileert zich dit seizoen misschien wel als meest wisselvallige ploeg van de Eredivisie. Het team van trainer Fons Groenendijk leed dit seizoen de gedeeld grootste thuisnederlaag in de clubhistorie in de Eredivisie (0-7 tegen PSV), maar er werden ook knappe resultaten geboekt tegen latere bekerfinalist Willem II en huidige nummer drie Feyenoord.

Abdenasser El Khayati is misschien wel de grootste belichaming van die wisselvalligheid. De op-een-na meest waardevolle voetballer van de eerste seizoenhelft (twaalf goals, vijf assists), kwam in zijn laatste 637 speelminuten in de Eredivisie tot nog maar één schamel doelpunt, in de 1-5 thuisnederlaag tegen Ajax.

Een speler die die wisselvalligheid juist van zich af lijkt te hebben gespeeld is Sheraldo Becker. Becker was bij zeven van de laatste tien Eredivisiedoelpunten van ADO betrokken als afmaker of aangever (twee goals, vijf assists), en zelfs niemand gaf in 2019 meer assists in de Eredivisie dan hij (vijf, net als Steven Bergwijn). Younes Namli, Jens Toornstra en Martin Ödegaard kwamen tot ieder vier assists in 2019.

Dat dat niet zomaar op geluk gebaseerd is, blijkt wel uit het aantal kansen dat Becker creëerde uit open spel. Dat lukte de vliegensvlugge buitenspeler namelijk zeventien keer, geen speler deed dat dit kalenderjaar beter in de Eredivisie.



Eredivisie 2019 – Gecreëerde kansen open spel

RANG NAAM AANTAL 1 Sheraldo Becker 17 2 Sam Larsson 17 3 Martin Ødegaard 17 4 Calvin Stengs 16 5 Oussama Idrissi 15 6 Youssef El Jebli 15

Of Becker zijn topvorm over kan brengen op zijn team is maar de vraag. In de laatste dertien Eredivisie-duels van ADO werd geen enkele keer hetzelfde resultaat op rij behaald. Met drie punten achterstand op de achtste plek zijn de play-offs voor Europees voetbal in zicht, maar de voorsprong van vier punten op de nummer zestien onder de degradatiestreep zullen in Den Haag allerminst als comfortabel worden ervaren.



Opta Facts ADO Den Haag - sc Heerenveen

O ADO wist slechts één van de laatste elf Eredivisie-duels met sc Heerenveen te winnen (vier remises, zes nederlagen) en kwam alleen in het gewonnen duel vaker dan één keer tot scoren (0-4 in december 2015).

O ADO veroverde slechts vijf punten in de laatste tien Eredivisiewedstrijden tegen teams die de dag begonnen in het linkerrijtje: een zege, twee remises en zeven nederlagen.

O ADO verloor in 2019 meer punten na een voorsprong dan iedere andere Eredivisieploeg: tien. Voor de winterstop verloren de Hagenaars slechts twee punten na een voorsprong.

O Wilfried Kanon kan tegen sc Heerenveen voor de honderdste keer in de basis staan in een Eredivisie-duel en zou de vijfde buitenlander worden met deze mijlpaal voor ADO, na Harald Berg, Roger Albertsen, Dojcin Perazic en Timothy Derijck.

O Alleen Ajax en PSV (allebei 27) pakten dit seizoen meer punten in uitduels in de Eredivisie dan sc Heerenveen (19, net als AZ), dat zeventien keer scoorde in de laatste vijf uitwedstrijden: twee zeges, twee remises en een nederlaag.

Warner Hahn kreeg in de zeven Eredivisie-duels in 2019 dertien tegengoals om de oren.

O Heerenveen kreeg dit seizoen al meer tegengoals dan in de twee voorgaande Eredivisie-seizoenen (54) en hield al 16 competitieduels niet meer de nul, de langste reeks voor de club sinds januari 2014 (toen 18).

O Heerenveen kreeg dit seizoen 386 schoten tegen, terwijl het zelf 280 keer schoot, een negatief verschil van 106 dat bij slechts drie Eredivisie-ploegen dit seizoen groter is.

O Sam Lammers, die met zeven goals gedeeld Eredivisie-topscorer van 2019 is (samen met Robin van Persie), is tevens gedeeld topscorer in uitduels dit Eredivisie-seizoen (negen, samen met Luuk de Jong).

O Michel Vlap was in elk van de laatste vijf Eredivisie-duels goed voor een doelpunt of assist en kan de eerste Heerenveen-speler worden die dit in zes opeenvolgende competitieduels doet sinds Mark Uth in februari 2015.