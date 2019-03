Leeuwinnen zegevieren op Algarve Cup na gigantische misser China

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdagavond met een elfde plaats afscheid genomen van de Algarve Cup. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman presteerde de voorbije periode ondermaats op het toernooi, waardoor een elfde plaats het hoogst haalbare was bij het duel met China. Na een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd bleek Oranje in de strafschoppenreeks de betere partij.

Oranje trad met veel bekende namen aan, zoals met Lieke Martens, die haar honderdste interland speelde. De aanvalster van Barcelona zorgde samen met Vivianne Miedema na drie minuten voor het eerste gevaar namens Nederland, maar laatstgenoemde stuitte op de keepster van China. De spits van Arsenal schoot meerdere keren op doel, maar pas vlak voor het rustsignaal was het raak, na goed voorbereidend werk van Lineth Beerensteyn.

In de tweede helft kwam China snel langszij via Yao Wei, waardoor Oranje weer op zoek moest naar een treffer. Waar Martens de paal raakte, was het China dat aan de andere kant van het veld eveneens een grote kans voor open doel miste na een erbarmelijke pass van Sari van Veenendaal. De formatie van Wiegman had daarna voldoende mogelijkheden om de winst binnen negentig minuten veilig te stellen.

Verschillende speelsters van Oranje hadden het vizier echter niet op scherp staan en moesten hun meerdere erkennen in de keepster van China, terwijl ook het aluminium werd geraakt door onder anderen Renate Jansen. In de strafschoppenserie wisten de speelsters van Wiegman de zenuwen beter in bedwang te houden en vaker te scoren, waardoor een elfde plaats werd veiliggesteld.