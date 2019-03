Klopp: ‘Men vindt het niet leuk als ik het zeg, maar wind kwam van alle kanten’

Liverpool kwam zondag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen buurman Everton en the Reds moeten de koppositie nu voorlopig aan regerend landskampioen Manchester City laten. Jürgen Klopp sprak na afloop van de Merseyside derby op Goodison Park van een, om verschillende redenen, moeilijke wedstrijd.

“Het was een erg, erg zwaar duel met een wilde tegenstander. Ik weet dat mensen het niet leuk vinden als ik het zeg, maar de wind kwam van alle kanten. Dat was in veel situaties te zien en het maakte het spel er niet beter op. Zeker wanneer de bal in de lucht was, en dat kwam vaak voor”, reageerde hij bij Sky Sports. “In een wedstrijd die vanwege dat soort dingen moeilijk te controleren was, denk ik dat we drie of vier hele grote kansen hebben gehad.”

Klopp kreeg na de wedstrijd op een persconferentie de vraag of zijn ploeg wellicht niet te behoudend had gespeeld: “Ik ben erg teleurgesteld door die vraag. We spelen niet op de PlayStation. Vind je dat we niet genoeg risico’s hebben genomen vandaag? Is dat wat je wil vragen? Dat is enorm teleurstellend. Het is niet zo simpel dat ik zeg: ‘Kom op jongens, we nemen meer risico en gaan er vol voor.’ Is er een gelijkspel geweest dat we niet hebben geprobeerd te winnen?”

“Had ik een extra aanvaller in moeten brengen om negen wedstrijden voor het einde van de competitie los te gaan? Jij denkt dat we op de PlayStation spelen en dat alles verandert als we een extra aanvaller inbrengen. Zo werk het niet, we spelen aanvallend genoeg. We moeten nog negen wedstrijden en we moeten ons nu niet mee laten slepen, zoals jij duidelijk wel doet. Dit is de tweede keer dat je een vraag stelt die ik echt niet snap”, wees Klopp de journalist terecht.

“Je kan niet met vier of vijf spitsen starten, die geen andere taak hebben dan het maken van doelpunten. We hebben een aanvallend team en we nemen risico’s, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar er komt geen moment waarop we zeggen: ‘Kom op, gooi alles maar naar voren.’ Zo kan je niet spelen in de Premier League. We spelen volgende week tegen Burnley en als we dat doen nemen ze ons te grazen op de counter. Ze wachten ons dan niet op, maar zullen zien waar onze problemen liggen en slaan dan toe. We bereiden ons voor op de wedstrijden zoals we altijd doen. We nemen risico’s, maar we kunnen niet helemaal losgaan. Zo werkt het niet.”