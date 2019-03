‘Treinincident de hoofdreden waarom ik niet voor Oranje werd opgeroepen’

Sergio Padt heeft zichzelf na een nare periode hervonden. FC Groningen is dankzij vijf zeges in de zeven competitieduels na de winterstop op een achtste plaats in de Eredivisie terug te vinden en daar heeft de 28-jarige doelman een belangrijke rol in gespeeld. Padt is blij dat de randzaken niet meer de boventoon voeren als het over zijn persoon gaat.

Padt moest in januari voor de rechter verschijnen na het veelbesproken treinincident met twee controleurs, eind september vorig jaar. Hij werd strafrechtelijk veroordeeld, maar ook de publieke tuchtiging mocht er zijn. Bovendien verloor Padt zijn plek bij het Nederlands elftal. Hij blunderde voor de winterstop opzichtig tegen Heracles en NAC. “Misschien heeft het onbewust wel meegespeeld”, beaamt Padt. “Maar dat treinincident was nog iets kleins, vergeleken met andere privéproblemen waarmee ik in die periode ook te maken had.”

“Gelukkig is voetbal altijd wel een uitlaatklep voor me geweest. Eenmaal op het veld, kan ik alles wat eromheen speelt even vergeten”, vertelt Padt maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Kijk, ik heb nu eenmaal twee fouten tijdens wedstrijden voor de winterstop gemaakt. Maar die maakte ik de vorige seizoenen ook wel, hoor. En geloof me: ik ga er nog wel eentje maken.”

Padt benadrukt dat hij voor de winterstop tegen VVV-Venlo en Fortuna Sittard ook al zijn oude niveau haalde. “Volgens mij werd dat alleen niet echt gezien. Ik kwam toen alleen maar negatief in het nieuws. Gelukkig is dat nu wel omgedraaid. Ik ben blij dat ik eindelijk weer belangrijk ben voor mijn elftal. En dan ben ik een kandidaat voor het Nederlands elftal, denk ik. Laten we wel zijn: dat treinincident was de hoofdreden waarom ik niet meer werd opgeroepen.”

Padt kan zich nog steeds voor zijn kop slaan voor wat er is gebeurd. “Maar ik hoop dat de bondscoach me vergeeft én natuurlijk dat hij me goed genoeg vindt. Het enige wat ik kan doen, is vooruitkijken en zo goed mogelijk blijven presteren.”