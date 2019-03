Manchester City deelt brekebeen van 30,5 miljoen euro nieuw contract uit

Manchester City heeft het aflopende contract van Eliaquim Mangala verlengd. De Engelse topclub maakt via de officiële kanalen bekend dat de verdediger nu tot volgend jaar zomer in het Etihad Stadium vastligt. Mangala, die afgelopen maand 28 jaar werd, kwam medio 2014 voor 30,5 miljoen euro van FC Porto over.

Mangala staat al ruim een jaar kant met divers blessureleed aan zijn knie. De Franse centrumverdediger speelde op 10 februari 2018 voor het laatst, in het thuisduel van tijdelijke werkgever Everton met Crystal Palace (3-1). Het was pas zijn tweede duel voor the Toffees, die daarna niet meer over de verdediger konden beschikken.

Mangala kwam in zijn eerste twee seizoenen tot 64 officiële duels voor Manchester City. In 2016/17 werd de verdediger aan Valencia uitgeleend, om een seizoen later weer voor een half jaar deel uit te maken van de selectie van the Citizens. Zijn laatste optreden voor het team van Josep Guardiola dateert van 9 januari 2018, in de EFL Cup tegen Bristol City.

Guardiola heeft centraal achterin met Vincent Kompany, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte en John Stones diverse opties tot zijn beschikking. Op de achtergrond hoopt onder meer Philippe Sandler op (meer) speelminuten in de hoofdmacht, na vier optredens in de bekertoernooien.