Chong debuteert: spelers van Feyenoord en Man United reageren massaal

Voor Tahith Chong is 2 maart 2019 een dag om niet snel meer te vergeten: de Nederlandse buitenspeler maakte zaterdag zijn debuut voor Manchester United in de Premier League. Een minuut voor het laatste fluitsignaal liet trainer Ole Gunnar Solskjaer de linkspoot opdraven als vervanger van Marcus Rashford tegen Southampton (3-2). Op sociale media wordt Chong overladen met felicitaties.

De enkelvoudig international van Jong Oranje, negentien jaar, stapte in 2016 over van Feyenoord naar Manchester United. Hij debuteerde op 5 januari al voor Manchester United in de FA Cup, toen hij een klein halfuur mocht meedoen tegen Reading (2-0 zege). Zijn vuurdoop in de Premier League volgde tijdens de zege op Southampton. "Wat een wedstrijd! Geweldige teamspirit! Trots om mijn Premier League-debuut te maken", schrijft hij op Instagram.

Op het sociale medium wordt Chong gefeliciteerd door onder meer het officiële account van Manchester United, jeugdspeler Dion McGhee, Reece James van Chelsea, landgenoten Joshua Zirkzee (Bayern München), Leandro Fernandes (Juventus) en Kenji Gorré (CD Nacional) en door rapper Santan Dave.

Ook op Twitter wordt Chong overladen met felicitaties, zoals van ploeggenoot Chris Smalling, jeugdspeler Angel Gomes en Rashford. Laatstgenoemde schrijft dat Chong stappen aan het zetten is. Vanuit Rotterdam krijgt Chong felicitaties van ex-teamgenoten Tyrell Malacia, Cheick Touré en Joey Koorevaar, met wie hij in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde