Donderdag, 28 Februari 2019

Chelsea- en Arsenal-doelwit mag vertrekken bij AS Roma

Juventus gaat Wesley transfervrij overnemen van Flamengo. Het contract van de verdediger, en cliënt van Mino Raiola, loopt eind maart af, waardoor hij gratis de overstap kan maken. (Diverse Braziliaanse media)

Real Madrid en Bayern München gaan binnenkort met elkaar om de tafel om de toekomst van James Rodríguez te bespreken. Der Rekordmeister kan de Colombiaan voor 35 miljoen euro overnemen, maar heeft nog geen knoop doorgehakt. (TZ)

AS Roma is bereid om afscheid te nemen van Cengiz Ünder. De Turk, die in beeld is bij Chelsea en Arsenal, mag vertrekken zodat er verder geïnvesteerd kan worden in de selectie. (Corriere dello Sport) De Turk, die in beeld is bij Chelsea en Arsenal, mag vertrekken zodat er verder geïnvesteerd kan worden in de selectie.

Manchester United neemt binnen een maand een beslissing over Antonio Valencia. The Red Devils overwegen om de clausule in zijn aflopende contract te lichten, waardoor hij een seizoen extra vast komt te liggen. (Manchester Evening News)

Luka Bogdan kan aankomende zomer een mooie stap maken. De verdediger van het op het tweede Italiaanse niveau acterende Livorno heeft zich namelijk in de kijker gespeeld bij Torino. (La Gazzetta dello Sport)