Ibrahimovic duidelijk: ‘Als hij prijzen wil winnen, moet hij vertrekken’

Harry Kane scoort ook dit seizoen weer aan de lopende band bij zijn club Tottenham Hotspur. Toch lijkt de centrumspits opnieuw geen prijzen te gaan pakken met the Spurs. De Engelsman is bezig aan zijn achtste seizoen in Londen, maar moet volgens een andere bekende spits vertrekken om zilverwaar te kunnen winnen.

"Als hij prijzen wil winnen, moet hij naar een andere club", vertelt Zlatan Ibrahimovic in gesprek met Bethard. De 25-jarige Kane heeft er dit seizoen alweer vijftien gemaakt voor Tottenham. Toch is de Londense topclub al uitgeschakeld in beide bekertoernooien en lijkt ook de landstitel aan de neus van Kane voorbij te gaan. Alleen de Champions League is nog een mogelijkheid.

"Tottenham heeft een geweldig team, maar ze zijn niet van het niveau om alles te winnen. Ondanks dat ze een fantastisch coach hebben", laat Ibrahimovic weten. De Zweed speelde tussen 2016 en 2018 in Engeland bij Manchester United. "Toen ik daar was, zag ik hem spelen. Hij is een goede spits en blijft zichzelf ontwikkelen." Ibrahimovic adviseert zijn collega dan ook om Tottenham binnenkort te verlaten. "Hij doet goede dingen, maar spelen bij een grote club is anders dan bij, met alle respect, Tottenham.”

“Hij hoeft alleen maar de overstap te maken. Mensen onthouden je vanwege de prijzen die je gewonnen hebt. Hij zal uiteindelijk ook prijzen moeten pakken." Kane werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar vooralsnog ligt de aanvaller tot medio 2024 vast bij Tottenham. Naar verluidt is de Koninklijke nog wel altijd in de markt voor de 35-voudig Engels international.