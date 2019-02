Jens Toornstra repliceert: ‘Ik kijk er niet zo negatief naar als jij doet’

Feyenoord kreeg woensdagavond opnieuw Ajax op bezoek, in het kader van de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Na de 6-2 zege in de competitie eind januari waren de Amsterdammers gebrand op een overwinning. Hoewel de wedstrijd in eerste instantie behoorlijk gelijk op ging, stond na negentig minuten een 0-3 eindstand op het scorebord. Voetbalzone sprak na afloop onder meer met Jens Toornstra over de eclatante overwinning van de aartsrivaal.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!