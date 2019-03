Rosario brak negatieve seizoenrecords tegen sc Heerenveen én Feyenoord

Na opeenvolgende remises tegen FC Utrecht (2-2), sc Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1) neemt PSV het zaterdag op tegen Excelsior. De koploper van de Eredivisie reist af naar Rotterdam en kan leunen op een goede balans in Kralingen. Excelsior heeft op basis van de recente prestaties echter ook reden tot optimisme. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Van Donge & De Roo Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O Excelsior pakte één punt in de laatste elf thuisduels met PSV in de Eredivisie (een zege, tien nederlagen). De laatste thuiszege op de Eindhovenaren in de Eredivisie was op 27 mei 1985 (2-0).

O Excelsior staat voor het eerst sinds september 2010 op drie opeenvolgende thuisoverwinningen in de Eredivisie. Een vierde zege op rij zou een evenaring van het clubrecord betekenen (eerder in 1982 en 1985; in 1985 was het vierde duel de 2-0 overwinning op PSV).

O Alleen AZ pakte in de laatste vijf speelronden in de Eredivisie meer punten (twaalf) dan Excelsior (tien, gelijk met FC Groningen).

O Alleen FC Emmen (twaalf) kreeg dit Eredivisie-seizoen meer goals met het hoofd tegen dan Excelsior (elf, gelijk met Fortuna Sittard), terwijl geen team vaker met het hoofd scoorde dan PSV (dertien keer, gelijk met Vitesse).

O Enkel Luuk de Jong (tachtig) won in 2019 meer persoonlijke duels in de Eredivisie dan Marcus Edwards (zeventig) van Excelsior.

O PSV speelde in 2019 vier keer gelijk in de Eredivisie, even vaak als in heel 2018; 2016 is het jaar waarin de Eindhovenaren voor het laatst vaker gelijkspeelden in de competitie (acht keer).

O Alleen NAC wacht momenteel meer duels op een Eredivisie-zege (zes) dan PSV (drie, net als PEC Zwolle). De laatste langere reeks zonder overwinning in de competitie voor de Eindhovenaren was in december 2013 (zeven; ook drie in april 2014 en mei 2018).

O PSV scoorde dit Eredivisie-seizoen zestien keer uit een voorzet, het laatste seizoen waarin de Eindhovenaren dat ook zo vaak deden was 2015/16 (22 keer).

O Pablo Rosario leed in zijn laatste twee Eredivisie-wedstrijden achttien (tegen Feyenoord) en vijftien (tegen Heerenveen) keer balverlies. In geen van zijn 33 Eredivisiewedstrijden daarvoor verloor hij zo vaak de bal.

O Jeroen Zoet hield in geen van zijn laatste drie wedstrijden de nul, zijn laatste langere reeks in de Eredivisie zonder clean sheet was tussen mei en augustus 2017 (vier duels).