Lazio laat AC Milan ontsnappen in eerste halve finale Coppa Italia

De eerste ontmoeting tussen Lazio en AC Milan in de halve finales van de Coppa Italia heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in het Stadio Olimpico eindigde doelpuntloos: 0-0. Het weerzien in Milaan staat pas voor 24 april op het programma. In de andere halve finale, woensdagavond, zijn Fiorentina en Atalanta elkaars tegenstander.

Lazio maakte in de eerste helft een betere indruk en had eigenlijk ook met een voorsprong de rust in moeten gaan. Patric, Sergej Milinkovic-Savic en vooral Ciro Immobile hadden uitzicht op een doelpunt. Laatstgenoemde mikte het leer echter vanaf een meter of negen naast het doel van Gianluigi Donnarumma. Milan kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan een poging van Hakan Calhanoglu. De middenvelder, die in de 29e minuut de geblesseerde Franck Kessie verving, kwam niet verder dan een zwak schot op Thomas Strakosha.

Het duel ging na rust op en neer, met weinig momenten voor de ploegen om even ietwat rustiger aan te doen. Hoewel Milan na rust ongeveer 55 procent balbezit had, waren de betere kansen voor Lazio. Donnarumma liet zich echter niet passeren en had antwoord op pogingen van Milinkovic-Savic, Romulo en Joaquin Correa.

Elf minuten voor tijd leek Lazio alsnog op 1-0 te komen, toen Donnarumma beter niet had uit kunnen komen en Immobile het leer over de doelman heen lobte. De bal ging echter tegen de paal en de grensrechter had voor buitenspel gevlagd. Krzysztof Piatek kwam amper in het verhaal voor, maar een minuut voor tijd kreeg hij toch de kans waar Milan en hij op hoopten. Een omhaal van Fabio Borini groeide uit tot een heerlijke assist voor de Pool, die het leer echter van dichtbij over het doel kopte.