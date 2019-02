Veerman geniet: ‘Voordat de club interesse had, zag ik ADO helemaal zitten’

Henk Veerman verruilde Heerenveen afgelopen zomer voor een avontuur bij FC St. Pauli. De Volendammer geniet ondanks een blessure met volle teugen in de 2. Bundesliga. Momenteel is Veerman echter vooral in Zeist te vinden, waar hij werkt aan zijn herstel na een kruisbandblessure. "Het is een lange en zware weg, maar het gaat goed. Ik richt me volledig op volgend seizoen, dan wil ik weer knallen", vertelt de spits in gesprek met VTBL.

De 28-jarige Veerman was eigenlijk niet bezig met een transfer naar het buitenland. Zijn toekomst leek te liggen bij ADO Den Haag, maar dat liep afgelopen zomer anders. "Het buitenland stond eigenlijk helemaal niet in de planning", vervolgt Veerman. "Voordat St. Pauli interesse had, zag ik ADO namelijk helemaal zitten. Die club had interesse en dat was een fantastische club voor me geweest. Alleen toen kwam St. Pauli ertussen. Die kwamen er snel uit met Heerenveen, iets wat ADO niet gelukt was. Ik heb daardoor ook niet hoeven kiezen."

Tijdens zijn eerste seizoen kijkt de spits zijn ogen uit in de 2. Bundesliga. "De voetbalbeleving in Duitsland is absoluut niet te vergelijken met die in Nederland. Iedere wedstrijd weer is een belevenis. De stadions zitten altijd vol en de sfeer is geweldig. Heel erg mooi om mee te mogen maken." In Hamburg wordt stiekem gedroomd van de Bundesliga. "Zo snel mogelijk handhaven, dat was de doelstelling. Maar het gaat erg lekker, promotie zou een mooie bekroning zijn natuurlijk. Al moeten we ook realistisch blijven. Het staat heel dicht bij elkaar allemaal. Twee keer verliezen en we kunnen ook zomaar negende staan."

Veerman kwam in zestien wedstrijden tot zes doelpunten en vijf assist voor die Freibeuter der Liga. De boomlange aanvaller ligt nog tot de zomer van 2021 vast in het Millerntor-Stadion. Toch is hij Volendam niet vergeten. "Hamburg is een hele mooie en grote stad, daar geniet ik enorm van. Toch zal Volendam mijn thuis blijven. Wanneer ik vrij ben, rijden we altijd terug. Het is slechts vier uurtjes rijden. Dat het zo dichtbij huis is, dat was ook erg belangrijk in mijn keuze voor St. Pauli", bekent Veerman.