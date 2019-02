Invaller Paulo Dybala helpt Juventus aan zwaarbevochten overwinning

Juventus heeft zich zondagmiddag maar ten dele weten te herstellen van de zeper tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Vier dagen na de 2-0 nederlaag in Spanje had de koploper een flinke kluif aan het tegen degradatie strijdende Bologna en La Vecchia Signora stapte uiteindelijk opgelucht met een 0-1 overwinning van het veld af. Paulo Dybala, die opnieuw op de bank moest beginnen, werd met de enige goal van de wedstrijd de gevierde man.

De thuisploeg verstopte zich in het Stadio Renato Dall’Ara bepaald niet voor de grootmacht uit Turijn en de eerste kansen van de wedstrijd waren zelfs voor de ploeg van de in de basis beginnende Mitchell Dijks. Mattia Perin, die Wojciech Szczesny verving onder de lat, zag na tien minuten spelen een poging van Nicola Sansone naast zijn doel verdwijnen en even later moest hij zelf ingrijpen bij een nieuwe poging van de Villarreal-huurling. Cristiano Ronaldo zorgde vervolgens voor het eerste gevaar namens de bezoekers, maar zijn kopbal kon worden gekeerd door Lukasz Skorupski.

Een paar minuten later liet ook Federico Bernardeschi zich voor de vijandelijke goal zien, maar de Italiaan mikte na een fraaie dribbel net naast het doel van Skorupski. De twee ploegen begonnen de tweede helft dan ook met een 0-0 stand en de eerste kans na de onderbreking was wederom voor i Rossoblu. Doordat een poging van Ibrahima Mbaye werd geblokt door een verdediger kwam Perin echter niet echt in de problemen en de doelman zeg vervolgens hoe zijn ploeg toch de wedstrijd naar zich toe wist te trekken.

Met het inbrengen van Paulo Dybala voor Alex Sandro probeerde Massimiliano Allegri voor meer aanvallend gevaar te zorgen en dit bleek een gouden ingreep. Een dikke twintig minuten voor tijd belandde de bal na een voorzet van Blaise Matuidi via een verdediger voor de voeten van de Argentijn, waarna Dybala de trekker kon overhalen. In de blessuretijd beleefde Juventus nog een benauwd moment, maar doordat Perin een uithaal van Sansone via de paal uit zijn doel wist te houden bleef de voorsprong intact. De koploper heeft nu zestien punten meer dan nummer twee Napoli, dat later op de zondag een bezoek brengt aan Parma.