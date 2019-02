‘Sommigen vinden me goed en sommigen vinden me te oud en traag voor Ajax’

Lasse Schöne evenaarde zondagmiddag tegen ADO Den Haag het record van Sören Lerby als buitenlander met de meeste wedstrijden namens Ajax. De middenvelder moest echter even geduld hebben voordat hij zijn 269e wedstrijd in Amsterdamse dienst kon spelen, aangezien hij door trainer Erik ten Hag in eerste instantie op de bank werd geposteerd.

“Ja, slecht hè? Dat is niet leuk, maar ik heb naar de wedstrijd gekeken. Prima”, reageerde hij na afloop met een glimlach bij FOX Sports. Schöne maakte uiteindelijk een kwartier voor tijd zijn entree in de met 1-5 gewonnen wedstrijd en kwam zo alsnog op gelijke hoogte met zijn landgenoot Lerby. Het was geen enorme verrassing voor de routinier dat hij op de bank moest beginnen.

“Ik had het al een aantal dagen in de gaten. Dan kun je je erop instellen. Het was gewoon een gevoel. Ik had erop ingespeeld”, legt hij uit. Ajax verloor zijn voorgaande twee uitwedstrijden in de Eredivisie van Feyenoord en Heracles Almelo en kwam in Den Haag in eerste instantie ook op achterstand: “Als je 1-0 achter komt, zit je niet heel lekker, maar we maakten het gelukkig snel goed. Na de 1-2 ga je anders de kleedkamer in. Dat is wel heel fijn.”

Schöne kreeg de afgelopen seizoenen regelmatig met kritiek te maken en hoewel hij hier zo min mogelijk van mee probeert te krijgen, weet hij ook dat hij voor- en tegenstanders heeft: “Sommigen vinden me goed en sommigen vinden me te oud en te traag. Dat moeten zij weten. Daar heb ik niet zoveel mee. Ik heb altijd op dezelfde manier gespeeld. Ik ben nooit een snelle speler geweest, dat zal ik nooit worden.”