Piqué: ‘Real Madrid had een dag meer rust en Barcelona won met 5-1’

Bij Barcelona kan men weinig met de kritiek van Real Madrid op het speelschema. Santiago Solari gaf zaterdag, daags voor de competitiewedstrijd tegen Levante, aan dat het speelschema ‘apart’ en ‘echt heel leuk is’, verwijzend naar de twee Clásicos in het Santiago Bernabéu in vier dagen tijd. “We hadden niet verwacht dat de teams onder andere omstandigheden naar deze wedstrijden zouden toeleven, dus we zien het echt als een grote uitdaging”, gaf de coach van Real Madrid te kennen.

Barcelona speelde zaterdag om 16.15 uur al bij Sevilla (2-4), terwijl Real Madrid pas zondag om 20.45 uur een uitduel met Levante aantreedt. Op woensdag staat het weerzien met Barcelona in de Copa del Rey echter al op het programma en zaterdag treffen de teams elkaar in het kader van LaLiga. “Of ik de klachten van Solari heb gehoord? Rondom het competitieduel in Barcelona hadden ze een dag meer rust en wonnen we 5-1”, antwoordde Gerard Piqué gevat na de overwinning in het Ramón Sánchez Pizjuan.

Piqué verwees naar de ontmoeting van 28 oktober vorig jaar; Real Madrid speelde tegen Viktoria Plzen op 23 oktober in de Champions League, terwijl Barcelona een dag later tegen Internazionale speelde. “We weten dat ze zin in ons hebben. Heel veel zin. We gaan er alles aan doen om de finale te bereiken.” Een doelpuntrijke remise of een overwinning is voldoende voor Barcelona, dat in het heenduel niet verderkwam dan een 1-1 gelijkspel.

“We gaan ons eerst op het duel in de beker richten, omdat we ons voor de finale willen plaatsen. Daarna willen we een klap uitdelen in de strijd om de landstitel. Of het kampioenschap zaterdag zal worden beslist? Beslist niet, maar ik denk dat we een zeer grote stap zetten als we winnen.” De klaagzang van Solari was Ernesto Valverde om het even. “Iedereen mag klagen”, gaf de coach van Barcelona aan. “Sevilla speelde woensdag in de Europa League en nu vandaag. Het lijkt alsof je meer lawaai maakt als je meer praat, maar het overkomt iedereen. Iedereen weet wie de grootste luidsprekers heeft, afhankelijk van wie erover praat. Het valt de ene keer zo en de andere keer zo. Het is niet anders.”