Routinier van Bayern München ontevreden: ‘De trainer rekent niet op mij’

Rafinha kan moeilijk leven met zijn reserverol bij Bayern München. De rechtsback bleef zaterdag tegen Hertha BSC (1-0) voor de derde competitiewedstrijd op rij negentig minuten op de bank zitten. Rafinha neemt komende zomer afscheid van Bayern en zijn laatste seizoen voor der Rekordmeister dreigt als een nachtkaars uit te gaan.

Joshua Kimmich is dit seizoen de vaste rechtsback van Bayern. Het totaal van Rafinha staat deze jaargang op tien duels in de Bundesliga, waarvan vier als invaller. Dinsdag werd hij nog voor een minuut ingebracht in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-0). Vermoedelijk heeft Rafinha tijdens de return op woensdag 13 maart een basisplek, omdat Kimmich geschorst is. Heel gelukkig lijkt de Braziliaan daar niet mee.

"Als je geen speelminuten krijgt, is het moeilijk om je daarop voor te bereiden", zegt hij in de Duitse pers over de wedstrijd tegen Liverpool. "Ik werk hard en train goed, maar de trainer (Niko Kovac, red.) rekent niet op mij." Rafinha heeft niet te horen gekregen waarom hij niet speelt. "Ik ben geen probleemgeval. Natuurlijk stelt het me teleur. Ik heb onder alle trainers mogen spelen: of het nou Josep Guardiola. Jupp Heynckes of Carlo Ancelotti was. Maar sinds ik aangaf dat ik de club na dit seizoen zou verlaten, speel ik niet meer."

"De trainer stelt zich op dit moment niet correct op richting mij. Ik doe mijn best op de training, maar het is moeilijk om de motivatie te vinden", voegt Rafinha eraan toe tegenover BILD. Technisch directeur Hasan Salihamidzic adviseert de 33-jarige vleugelverdediger om geduld te betrachten. "Ik snap dat hij ontevreden is. Er zullen weer wedstrijden voor hem komen. Hij moet gewoon goed blijven trainen. We staan altijd open voor een gesprek."

Het contract van Rafinha loopt aan het eind van dit seizoen af. De routinier verlaat Bayern dan na acht jaar. "Ik voel dat er een einde is gekomen aan mijn tijd bij Bayern. Er kan nog veel gebeuren in de komende zes maanden, maar ik denk dat dit mijn laatste seizoen is als Bayern-speler", zei hij in december tegen SporTV. "Ik heb altijd al willen terugkeren naar Brazilië en dat is zeker een optie, maar ik heb nog niet gesproken met andere clubs uit respect voor Bayern. Ik ga genieten van de laatste zes maanden."