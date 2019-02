Kasper Dolberg: ‘Ik was bang, ik moest bijna opnieuw leren schieten’

Kasper Dolberg beleefde een stormachtige entree bij Ajax, maar wegens aanhoudend blessureleed moest hij een groot deel van het afgelopen jaar aan zich voorbij laten gaan. De jonge spits is inmiddels echter weer fit en de teller staat dit seizoen al op negen treffers in de Eredivisie. Toch lijkt Dolberg nog niet helemaal voor de volle honderd procent terug en dat moet hij zelf ook beamen.

“Het kost gewoon tijd, ook al wilde ik dat voor mezelf niet toegeven. Ik dacht dat ik gewoon terug zou komen en dan net zo zou spelen als voor de blessure. Maar zo werkt het niet. Het duurde even voordat ik dat kon accepteren en me weer kon focussen op de details van het geheel”, legt hij uit bij Ajax TV. Voor Dolberg komt het nu vooral neer op ‘gevoel’: “Vooral het gevoel waarmee ik een wedstrijd in ga. Als ik goed train en me daar goed in voel, heb ik ook in wedstrijden meer vertrouwen.”

Dat goede gevoel kwam echter niet vanzelf terug en de spits moest in de periode na zijn herstel hard werken aan de details. “Ik moest bijna opnieuw leren schieten. Het is eigenlijk een nieuwe start. Ik raakte geblesseerd bij een schot. Het duurde dus even voordat ik weer voluit durfde te schieten, want ik was bang dat het weer zou gebeuren. Dat zat gewoon tussen mijn oren.”

Na de terugkeer van zijn blessure werd de jongeling vaak geconfronteerd met de vraag wanneer de ‘oude Dolberg’ weer terugkomt. De 21-jarige aanvaller vindt het echter moeilijk om hier een antwoord op te geven: “Dan gaat het waarschijnlijk over mijn eerste seizoen. Dat was een goed seizoen voor mezelf en voor het team. Ik wil graag terug naar dat niveau. Het is moeilijk om te zeggen hoe dat moet of wanneer dat weer kan. Toch richt ik me er niet alleen maar op om dat niveau weer te halen. Het gaat er meer om dat ik mijn huidige niveau gewoon verbeter.”