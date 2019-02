Ajax rekent op Dusan Tadic in jacht op eerste uitzege van het jaar

Na opeenvolgende uitnederlagen tegen Feyenoord en Heracles Almelo wacht voor Ajax een bezoek aan ADO Den Haag. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft een achterstand van vier punten op PSV en hoopt dit weekend dichter bij te komen, zeker omdat de koploper het opneemt tegen Feyenoord. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Cars Jean Stadion, zondagmiddag vanaf 12.15 uur.

O ADO Den Haag won geen van de laatste vijftien Eredivisie-ontmoetingen met Ajax (vijf remises, tien nederlagen) en kwam in negen van deze duels niet tot scoren.

O Dit decennium pakte ADO Den Haag tegen geen Eredivisie-ploeg meer kaarten dan tegen Ajax (44, waarvan 40 keer geel en 4 keer rood; ook 44 tegen FC Utrecht).

O ADO wist met de 1-0 overwinning op PEC Zwolle voor het eerst sinds april 2015 in twee opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie de nul te houden. De laatste keer dat de club dit drie keer op rij lukte was in oktober 2008.

O Nasser El Khayati was na de winterstop gemiddeld betrokken bij 3,4 doelpogingen van zijn ploeg per wedstrijd, tegenover 6,1 in de eerste seizoenshelft. De laatste keer dat El Khayati tot een doelpunt of assist kwam, was op 23 december (tegen Feyenoord), 460 speelminuten geleden. Die wedstrijd eindigde in 2-2.

O Ajax staat voor het eerst sinds mei 2009 op twee opeenvolgende nederlagen in uitduels in de Eredivisie en kan voor het eerst sinds november 2005 drie keer op rij een uitwedstrijd in de competitie verliezen.

O Aaron Meijers kan zijn 200ste Eredivisieduel voor ADO Den Haag spelen en zou daarmee de tiende ADO-speler ooit worden die dat aantal bereikt.

O Dit seizoen leverde 16,2 procent van de schoten van Ajax een treffer op (77 van de 475). Sinds Opta de Eredivisie volledig analyseert (2010/11) was dit percentage nooit zo hoog in een volledig Eredivisie-seizoen van de Amsterdammers.

O Dusan Tadic, die tegen ADO meer assists gaf dan tegen elke andere Eredivisie-ploeg (zes), staat dit seizoen op vijftien competitiegoals, één minder dan zijn persoonlijk record in een Eredivisie-seizoen (zestien voor FC Twente in 2013/14).

O Geen enkele Eredivisie-speler creëerde dit seizoen zoveel kansen als Hakim Ziyech, namelijk tachtig stuks.