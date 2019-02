Valverde: ‘Hij is een gevaar voor de tegenstander en spaart zich wellicht’

Barcelona kwam dinsdagavond in het eerste Champions League-duel met Olympique Lyon tot liefst 25 doelpogingen, waarvan 9 voor rekening van Lionel Messi kwamen, maar desondanks eindigde de ontmoeting in het Groupama Stadium in 0-0. Ernesto Valverde maakt zich geen zorgen na het resultaat op Franse bodem en ook niet over het feit dat Luis Suárez al meer dan 25 uur op een assist of goal in een Europees uitduel wacht.

Barcelona blinkt de laatste twee weken niet uit in het maken van doelpunten. In de laatste vier ontmoetingen, inclusief het duel in Lyon, kwam het team niet verder dan twee schamele treffers. “We hebben het op allerlei mogelijke manieren geprobeerd”, verdedigde Valverde de improductiveit van de Catalanen. “We zijn heel vaak voor hun doel geweest, maar we hebben heel weinig bereikt. Voetbal is gebaseerd op een bepaalde speelwijze, die we hebben gehad, maar ook op het maken van doelpunten, en daar zijn we niet in geslaagd. Ook al zochten we naar een manier.”

“Over het algemeen behalen we een hoog scoringspercentage, maar vandaag mocht het niet zo zijn. De tweestrijd kan nog alle kanten op, er is niks beslist. We hopen het karwei voor eigen publiek af te maken”, vervolgde Valverde. “We hebben heel veel dingen goed gedaan, we maakten een solide indruk in de defensie, we hebben goed druk gezet en we hebben gedomineerd. Ik vond het een mooie wedstrijd, maar ik kan niet tevreden zijn over het resultaat, zeker als je ziet wat we gecreëerd hebben. Maar het is niet makkelijk om een uitduel in de Champions League te winnen. We hebben hoe dan ook nog een duel.”

Suárez kon andermaal niet voor het verschil in een Europees uitduel zorgen. Sinds zijn goal bij AS Roma in september 2015 was de aanvaller in zestien wedstrijden buitenshuis niet meer verantwoordelijk voor een assist of een treffer. “Ik maak me geen zorgen”, benadrukte Valverde echter. “Ik zou me pas zorgen maken als hij geen kansen zou krijgen of creëren. Dat is wat je van een aanvaller verwacht. Als hij geen kansen krijgt, creëert hij deze voor zijn teamgenoten. Hij is een gevaar voor de tegenstander en spaart zich wellicht… Voetbal gaat om het afronden van kansen. Aanvallers hebben hun goede en slechte momenten, maar het belangrijkste is dat hij kansen krijgt.”