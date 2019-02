FC Utrecht maakt in povere wedstrijd einde aan rampreeks

FC Utrecht weet weer wat winnen is. Het team van Dick Advocaat verloor vijf van de laatste zes officiële wedstrijden, pakte vorige week een punt tegen PSV (2-2) en boekte zondag bij De Graafschap (0-1) de eerste zege van 2019. Simon Gustafson maakte het verschil met een strafschop in de tweede helft van de povere wedstrijd. Utrecht staat nu zesde in de Eredivisie; De Graafschap blijft op de zeventiende plek.

Voor de aanwezige toeschouwers viel er weinig te genieten in de eerste helft. Goede kansen waren schaars en doelpunten vielen er niet. Utrecht hanteerde een defensieve speelstijl op De Vijverberg: de ploeg van Advocaat zakte terug en probeerde met snelle uitbraken over de flanken een doorbraak te forceren. Een van de grootste mogelijkheden, en de eerste serieuze voor Utrecht, volgde na 32 minuten: Michiel Kramer liep af op doelman Hidde Jurjus en schoot rakelings langs de paal.

Tot dat moment had De Graafschap het enkele keren geprobeerd, eveneens zonder succes. Zo kreeg doelman David Jensen een schot van Leeroy Owusu tegen de voeten aan. Diezelfde Owusu blokkeerde in minuut 34 nog net een inzet van Gustafson in de doelmond, waardoor het voor rust bij 0-0 bleef. De ban werd een kwartier voor tijd gebroken. Na een domme overtreding van Azor Matusiwa op Jean-Christophe Bahebeck wees arbiter Kevin Blom naar de stip; Gustafson maakte geen fout vanaf elf meter.

Hoewel Jurjus de goede hoek uitzocht, kon hij de lage en harde penalty niet keren. Halverwege de tweede helft had Benschop nog een goede kans laten liggen om De Graafschap aan de leiding te brengen. Daarna volgde een grote mogelijkheid voor Gyrano Kerk, vergelijkbaar met die van Kramer in de eerste helft, maar er moest dus een penalty aan te pas komen om voor een doorbraak te zorgen. Het spel bleef slordig van beide kanten, maar Utrecht wist de zege over de streep te trekken. Diep in de blessuretijd werd een schot van Javier Vet in de doelmond geblokt en dus konden de bezoekers opgelucht ademhalen.