Van der Gaag: ‘Het publiek van Ajax begon al een beetje te fluiten’

NAC Breda ging zondagmiddag met 5-0 onderuit op bezoek bij Ajax, maar speelde geen onverdienstelijke eerste helft in de Johan Cruijff ArenA. De hekkensluiter van de Eredivisie moest in het tweede bedrijf vier treffers incasseren. Na afloop baalde trainer Mitchell van der Gaag van de nieuwe zeperd, maar de coach zag tijdens de wedstrijd voldoende positieve dingen. "Wat we in de eerste helft lieten zien, dat was heel acceptabel", vertelde Van der Gaag na afloop van het duel.

Van der Gaag zag vanaf de bank een wedstrijd met twee gezichten in Amsterdam. "We deden het in de eerste helft heel aardig", tekende het ANP op uit de mond van de trainer. "Het publiek hier begon al een beetje te fluiten. Maar uiteindelijk verliezen we wel met 5-0. Wat we in de eerste helft lieten zien, dat was heel acceptabel. Dat had ook met Ajax te maken dat anders aan de wedstrijd begon als woensdag tegen Real. Maar na rust zag je ook weer de kwaliteiten van Ajax. Positief was wel dat we na die 5-0 bleven werken. We gaven het niet weg."

Bij een 0-0 tussenstand kreeg NAC-aanvaller Gervane Kastaneer de eerste grote kans. "Ik kreeg de bal iets onder me en dacht: gelijk uithalen. Helaas was André Onana snel uit zijn goal, maar dat soort ballen moet er gewoon in", erkende de aanvaller. "Je hoeft geen geluk te hebben vandaag want we hebben genoeg kansen gehad. We hadden het vanuit eigen kracht kunnen winnen. We zeiden in de rust dat we zo door moeten gaan, scherp moesten blijven. Dat lukte door twee kutdoelpuntjes, als ik het zo mag zeggen, niet", vertelde Kastaneer in gesprek met BN De Stem.

Door de dikke nederlaag sluit NAC Breda ook dit weekeinde af als hekkensluiter van de Eredivisie. De Bredanaars hebben nog altijd maar zestien punten bij elkaar gesprokkeld en snakken naar een overwinning. Volgende week zaterdagavond (20.45 uur) komt FC Groningen op bezoek in het Rat Verlegh Stadion.