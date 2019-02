Van de Beek: ‘Dat begint tegen NAC en dat is superbelangrijk’

Donny van de Beek vindt dat de spelers van Ajax onderling meer van elkaar moeten eisen. Dat zegt de middenvelder in aanloop naar de wedstrijd van zondagmiddag tegen NAC Breda. De Oranje-international hoopt dat hij en zijn ploeggenoten hebben geleerd van de wedstrijd tegen Real Madrid, waar meerdere kansen onbenut bleven. “De kansen die we krijgen, moeten erin”, klinkt het.

Ajax ging woensdagavond met 1-2 onderuit in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. De ploeg van trainer Erik ten Hag imponeerde, maar bleef met lege handen achter. “Het zijn gemengde gevoelens, want het resultaat is zuur. Er zat meer in. Het spel was goed, maar het gaat om de winst”, zegt Van de Beek tegen De Telegraaf.

Van de Beek zag dat Ajax voetballend goed mee kwam met de Spaanse grootmacht, maar dat het verschil gemaakt werd voor het doel. “Voetballend ging het goed en we kregen een aantal grote mogelijkheden. Zij kregen er slechts een paar, maar leggen ze wel in het mandje. Dat is waar het om draait, klasse. En dat gevoel moeten wij ook krijgen.”

Na het duel met Real Madrid volgt zondag het treffen met NAC, de hekkensluiter van de Eredivisie. “We moeten ook nationaal weer in de goede flow komen en hebben na vorige week iets goed te maken”, aldus Van de Beek, doelend op de nederlaag tegen Heracles Almelo. “Dat begint tegen NAC en dat is superbelangrijk. We moeten meer van elkaar gaan eisen, elkaar erop aanspreken als de scherpte er niet is.”