Lyon overtuigt niet in laatste wedstrijd voor ontmoeting met Barcelona

Olympique Lyon heeft zijn laatste wedstrijd voor de Champions League ontmoeting van volgende week met Barcelona gewonnen. Het elftal van Bruno Génésio was vrijdagavond op eigen veld met minimaal verschil te sterk voor hekkensluiter Guingamp: 2-1. Memphis Depay speelde als invaller elf minuten, terwijl Kenny Tete de gehele wedstrijd op de bank zat. Lyon heeft nu na 25 wedstrijden 46 punten en staat daarmee op een stevige derde plaats in de Ligue 1.

Guingamp staat troosteloos onderaan in de Franse competitie, maar een galavoorstelling wist Lyon er voor eigen publiek absoluut niet van te maken. Toch mocht het begin van de thuisploeg er nog wel wezen: Martin Terrier tekende na een kwartier voetballen voor de 1-0. De middenvelder benutte een rebound op fraaie wijze, nadat een afstandsknal van Houssem Aouar in eerste instantie nog onschadelijk was gemaakt door doelman Marc-Aurèle Caillard.

Lang kon Lyon echter niet genieten van zijn voorsprong: Eboa Eboa kopte zes minuten na de openingstreffer van Terrier de gelijkmaker tegen de touwen uit een hoekschop van Pedro Rebocho. Guingamp leek de rust vervolgens te halen met een gelijke stand, maar tien minuten voor de onderbreking wist Lyon zijn voorsprong toch weer in ere te herstellen. Nabil Fekir werd op fraaie wijze bereikt door Aouar, waarna de aanvoerder naar binnentrok en met een schitterende uithaal vanaf een meter of twintig doel trof.

In de tweede helft wist Lyon Guingamp niet verder van zich af te schudden. Moussa Dembélé stuitte twintig minuten na de pauze in kansrijke positie op Caillard, terwijl een afstandsschot van Aouar rakelings over het doel van de doelman zeilde. Depay werd in de absolute slotfase nog binnen de lijnen gebracht, maar ook de Oranje-international wist geen verandering meer aan te brengen in de stand.