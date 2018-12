Balotelli beledigt spelers van OGC Nice: ‘Op de training ben ik sprakeloos’

Mario Balotelli lijkt zich niet op zijn plek te voelen bij OGC Nice. In een gesprek met trainer Patrick Vieira zou de aanvaller hebben geklaagd over een gebrek aan kwaliteit bij zijn medespelers. Beelden van dat gesprek stonden zaterdag kort online, maar werden toen verwijderd. Ze behoren tot een documentaire over Vieira, die zondag wordt uitgezonden door Canal+.

"Ze kunnen nog geen twee onafgebroken passes naar elkaar versturen. Het is moeilijk om zo te voetballen", beklaagde Balotelli zich in de video. "Als we aan het trainen zijn, ben ik eerlijk gezegd sprakeloos." Ook zou de Italiaan duidelijk hebben gemaakt dat hij 'weer naar een grote club' wil. Onlangs meldde Le10Sport al dat Nice ervan uitgaat dat Balotelli bezig is aan zijn laatste seizoen bij de club.

De 28-jarige aanvaller maakt een een moeizaam seizoen door: hij maakte dit seizoen nog geen enkel doelpunt in de tien competitiewedstrijden die hij speelde. In zijn eerste twee seizoenen wist hij de weg naar het doel makkelijker te vinden: daarin was Balotelli goed voor een totaal van 51 wedstrijden en 33 treffers. Zijn contract bij de huidige nummer zeven van de Ligue 1 loopt na dit seizoen af en dus kan een winterse transfer ook voor Nice interessant zijn.

Eerder deze maand deed Balotelli echter nog andere uitspraken: hij zei niet uit te zijn op een transfer. Hij reageerde via sociale media op supporters van AC Milan die lieten weten hem nooit meer in het shirt van de club te willen zien spelen. "Ik schrijf dit alleen om het gebrek aan erkenning en respect van een fanschare duidelijk te maken, een fanschare die altijd in mijn hart zal zitten."