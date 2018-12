PSV wil in Doha basis leggen voor prolongatie van landstitel

PSV belegt in de winterstop een trainingskamp in Qatar, zo meldt de Eindhovense club vrijdagochtend. Het team van Mark van Bommel verblijft van 4 tot en met 12 januari in hoofdstad Doha. De trainingen en een vriendschappelijke wedstrijd worden afgewerkt op trainingscomplex Aspire Academy in Doha.

De tegenstander van PSV wordt op een later moment bekend gemaakt. Club Brugge werd eerder als mogelijke sparringspartner genoemd. PSV vloog in de winterstop van afgelopen seizoen naar de Verenigde Staten, waar de Eindhovenaren toentertijd meededen aan het toernooi om de Florida Cup. Daar doet Ajax dit jaar aan mee: de concurrent van PSV verblijft van 5 tot en met 12 januari in Orlando.

PSV is de laatste club uit de traditionele top drie die bekendmaakt dat het tijdens de winterstop op trainingskamp gaat. Vorige maand bevestigde Feyenoord dat het van 8 tot en met 13 januari net als vorig jaar in het Spaanse Marbella verblijft.

PSV leidt momenteel de dans in de Eredivisie, met twee en vijf punten meer dan respectievelijk Ajax en Feyenoord. Dit kalenderjaar worden nog twee speelrondes in de competitie afgewerkt.