Aboutaleb: ‘Het komt Ajax en Feyenoord goed uit om geen fans toe te laten’

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam denkt dat Feyenoord en Ajax nog helemaal geen behoefte hebben aan uitsupporters bij de Klassiekers. Ajax eiste onlangs bij Feyenoord in een brief dat men 600 uitkaarten beschikbaar moest maken voor de fans van de Amsterdammers, voor de Klassieker van 27 januari in Rotterdam.

Feyenoord was verbaasd over het moment, daar eerder tussen beide clubs was gesproken over de mogelijkheden om supporters van beide clubs weer toe te laten bij de Klassieker. Deze gesprekken werden on hold gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax. “Dat Ajax hier nu weer een brief over stuurt, lijkt dan ook vooral voor de bühne. Wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen”, claimde Feyenoord.

Er wordt nu te makkelijk geroepen dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam het niet willen, stelt Aboutaleb. “Ik wil niet zwartepieten, maar wij hebben het gevoel dat het de clubs goed uitkomt om nu geen uitsupporters toe te laten”, wordt de burgemeester donderdag door RTV Rijnmond geciteerd. “Dan kunnen ze meer kaartjes verkopen en hoeven ze ook niet te investeren in de veiligheid.”

“En dan is het makkelijk om te roepen: ja, de burgemeesters willen het niet." Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega zijn wel degelijk bereid om weer te praten over de kwestie, zegt hij. “Maar zo lang de clubs niet op een lijn zitten.... waar begin ik dan aan?” Sinds 2009 zijn supporters van Ajax en Feyenoord niet meer welkom in elkaars stadion, naar aanleiding van voortdurende rellen en vechtpartijen. Dat leidde tot veel schade en een enorme politie-inzet.