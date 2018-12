‘One of the guys’ geniet bij Oranje: ‘Zo kunnen ze niet zien of ik grijs word’

Ryan Babel geniet van zijn huidige rol bij Oranje. De 31-jarige aanvaller van Besiktas werd in oktober 2017 voor het eerst in zes jaar weer opgeroepen voor het Nederlands elftal en sindsdien vervult hij een belangrijke functie bij Oranje. Babel was verrast dat hij zich weer mocht melden bij de nationale ploeg en moest ook even wennen.

“Veel jongens met wie ik heb gespeeld waren er niet meer. Alleen Wesley Sneijder en Arjen Robben. Verder was het een nieuwe groep. Er waren ook wat regels veranderd. Ik keek om me heen, om te zien hoe ik me in zo'n groep moest bewegen. Nu ben ik one of the guys”, vertelt de 54-voudig international in een interview met ELF Voetbal.

“Die jonge jongens maken nu soms grappen dat ik de oudste ben. Met dit rode haar kunnen ze niet zien of ik grijs word, hè. Ja, ik doe er alles aan om jong te blijven”, lacht Babel, die niet wil beamen dat hij nu een volwaardig international genoemd mag worden. De routinier wil ook niet bevestigen dat hij altijd verzekerd is van een uitnodiging voor Oranje onder bondscoach Ronald Koeman.

“Ik ben bij Oranje de laatste van mijn generatie en zit in een nieuw tijdperk. Er zijn veel nieuwe, jonge spelers die aanstalten maken om bij Oranje te komen. Ik ken mijn plek. Mijn contract bij Besiktas loopt na dit seizoen af en ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Mijn grootste wens voor het nieuwe jaar is dat ik fit blijf en mijn wedstrijden blijf spelen”, aldus Babel.