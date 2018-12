Depay heel belangrijk bij kwalificatie Lyon; Sané produceert wereldgoal

Olympique Lyon heeft woensdagavond de volgende ronde van de Champions League bereikt door met veel moeite gelijk te spelen tegen directe concurrent Shakhtar Donetsk: 1-1. Lyon keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar in de tweede helft kwam de Franse club alsnog langzij. Manchester City, winnaar van Groep F, won tegelijkertijd met 2-1 van TSG Hoffenheim dankzij Leroy Sané, die beide treffers voor zijn rekening nam.

Shakhtar Donetsk – Olympique Lyon 1-1

Lyon wist dat een gelijkspel voldoende was voor kwalificatie voor de knockout-fase van de Champions League. De Franse topclub, met Kenny Tete en Memphis Depay in de basis, kreeg met Nabil Fekir de eerste kans van de wedstrijd, maar het schot van de aanvaller zeilde naast. Halverwege de eerste helft was het Shakhtar dat als eerste toesloeg. Na een aanval over meerdere schijven kon Ismaily Junior Moraes uitzoeken in het strafschopgebied. De geheel vrijstaande aanvaller kon vervolgens van dichtbij raakschieten: 1-0.

Onderen anderen Depay had voor de rust de kans de score gelijk te trekken, maar de poging van de Nederlander belandde aan de verkeerde kant van de paal. In een nerveuze tweede helft was het Lyon dat na 65 minuten op gelijke hoogte kwam. Depay hield bij een dieptepass zijn directe tegenstander goed van zich af en wachtte tot Fekir op het juiste moment vrijstond op de zestien meter. De aanvaller schoot vervolgens hard raak: 1-1. In een nerveuze slotfase wist Lyon stand te houden, waardoor de volgende ronde in het miljardenbal een feit was.

Manchester City – TSG Hoffenheim 2-1

De ploeg van Josep Guardiola was al zeker van de volgende ronde, maar men moest nog wel een punt veiligstellen tegen Hoffenheim om helemaal zeker te zijn van de groepswinst. De thuisploeg begon slecht aan het duel, met een vroege achterstand tot gevolg. Waar Ederson na twaalf minuten wel knap redding kon brengen op een poging van Andrej Kramaric, moest de doelman na een kwartier wel het hoofd buigen. Dezelfde aanvaller mocht vanaf elf meter aanleggen na een opzichtige overtreding van Aymeric Laporte en faalde niet: 0-1. De thuisploeg leek met een achterstand te gaan rusten, maar even voor de onderbreking schoot Leroy Sané bij een vrije trap prachtig raak.

Na de onderbreking hield Oliver Baumann zijn ploeg op de been. De doelman had puike reddingen in huis op pogingen van Laporte, Bernardo Silva en Gabriel Jesus, waardoor Hoffenheim nog steeds mocht hopen op een zege. Na een uur spelen was het echter weer Sané die van zich liet spreken. De aanvaller kreeg bij een scherpe counter de bal goed aangespeeld door Raheem Sterling, waarna de Duitser alleen voor het doel koel bleef: 2-1. City kreeg vervolgens aardig wat kansen om de score hoger te laten uitvallen, maar Baumann bleef alert en hield de schade beperkt. Ook Hoffenheim had nog wat kansjes, maar kwam niet meer tot scoren.