Enkel Ziyech gaat slordiger met schietkansen om dan Frenkie de Jong

De nummer twee van de Eredivisie neemt het zondag op tegen de nummer laatst, want Ajax krijgt bezoek van De Graafschap. De Amsterdammers speelden woensdag in de Champions League nog tegen Bayern München en in de competitie wonnen zij de laatste negen wedstrijden. De Graafschap pakte vorige week na vier nederlagen een punt, op bezoek bij ADO Den Haag (0-0). Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 14.30 uur.

O Ajax is al 34 Eredivisie-duels met De Graafschap ongeslagen. De Amsterdammers bleven alleen tegen NEC ooit meer wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie (40, tussen 1967 en 1995).

O Ajax heeft al 952 opeenvolgende dagen een dag niet als koploper beëindigd in de Eredivisie. De laatste dag dat dat gebeurde was op 7 mei 2016, één dag voor de laatste ontmoeting met De Graafschap (1-1).

O Ajax is de vijftiende ploeg met minimaal veertig punten in een seizoen na vijftien Eredivisie-duels (omgerekend naar 3 punten per zege). Maar: men is pas de tweede van deze teams die niet bovenaan staat (na Feyenoord in 1968/69).

O Ajax kreeg in 2018 slechts zes thuisdoelpunten tegen in de Eredivisie. Alleen in 1972 incasseerde de club in Eredivisieverband minder thuisgoals in één kalenderjaar (5).

O Klaas-Jan Huntelaar maakte namens Ajax zeven doelpunten in twee Eredivisie-duels met De Graafschap. Alleen Luis Suárez scoorde namens de Amsterdammers minstens zo vaak tegen de Superboeren (8 keer in 5 duels).

O Frenkie de Jong kwam sinds zijn debuut voor Ajax in de Eredivisie met slechts 21 procent van zijn schoten op doel tot scoren (3 van de 14). Van alle Ajacieden met minstens twee treffers in die periode is dat percentage enkel bij Hakim Ziyech lager (20 procent).

O De Graafschap kwam in de laatste negen Eredivisie-wedstrijden tegen een team uit de traditionele top drie telkens tot scoren.

O De Graafschap maakte in de laatste drie Eredivisie-duels geen doelpunt. De laatste keer dat De Superboeren vier opeenvolgende wedstrijden niet tot scoren kwamen in de Eredivisie was in 1999.

O Van alle middenvelders ging alleen Ritsu Doan dit Eredivisie-seizoen meer duels aan (216) dan Youssef El Jebli (200), die ook één van de drie middenvelders is met minstens dertig overtredingen (30)