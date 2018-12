Depay begeerd: ‘Het waren niet exact de aanbiedingen die hij wilde’

Memphis Depay had afgelopen zomer aanbiedingen van verschillende clubs, zo geeft Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, aan in gesprek met RMC Sport. De Oranje-international werd eerder onder meer in verband gebracht met een transfer naar AC Milan en Internazionale. Aulas bevestigt dat de 24-jarige aanvaller wordt begeerd.

“We houden hem zo lang mogelijk hier. Ook al heeft hij behoorlijke aanbiedingen op zak: ik denk dat hij de stiekeme hoop heeft om Lyon te laten groeien. Dit zou er voor kunnen zorgen dat hij langer blijft”, zegt Aulas over Depay, die in januari 2017 Manchester United inruilde voor Lyon en nog tot medio 2021 vastligt bij de Franse club.

“Er waren erg concrete aanbiedingen voor hem deze zomer, ook al waren het niet exact de aanbiedingen die hij wilde. Hij krijgt altijd aanbiedingen van clubs. Ze kunnen zich in de toekomst zeker weer gaan melden, maar we laten hem niet zomaar gaan”, aldus Aulas, die ook zegt dat Houssem Aouar in de nabije toekomst absoluut niet gaat vertrekken bij Lyon.

“Die deur is gesloten. Ik geloof dat hij een toekomst heeft bij Lyon”, aldus de voorzitter over de twintigjarige middenvelder, die beschikt over een contract tot de zomer van 2023. “We zijn niet van plan om hem te laten gaan in de winter of zomer, want we willen onze selectie bijeen houden. Potentiële kopers zullen heel overtuigend moeten zijn.”