Geweldige vrije trap van Lucas Digne levert Everton punt op in minuut 96

Everton heeft maandagavond ternauwernood een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen Watford. Het team van Marco Silva kwam voor eigen publiek op een 1-0 voorsprong tegen Watford in de eerste helft, maar na rust kantelden de bezoekers de wedstrijd. In een tijdsbestek van iets meer dan vijf minuten scoorde Watford tweemaal en miste Everton een strafschop. Het leek daarom mis te gaan voor de thuisploeg, maar in de zesde minuut van de blessuretijd krulde Lucas Digne een vrije trap op prachtige wijze raak. De Merseyside-club blijft zevende staan; bij een zege was men Manchester United gepasseerd.

Everton, met Maarten Stekelenburg op de bank, kon niet meteen het gaspedaal induwen. De eerste mogelijkheid op Goodison Park was voor Watford, dat met aanvallende intenties en fris voor de dag kwam. Niettemin kwam Everton binnen het kwartier al op 1-0. Daarbij werd de thuisploeg wel geholpen door de arbitrage. In een geduldige counteraanval stond Theo Walcott buitenspel, toen hij de bal goed legde voor André Gomes. Het werd niet opgemerkt en de Portugees stelde Richarlison in staat om te scoren tegen zijn oude club.

De Braziliaan vierde het doelpunt uitbundig. Hij werd de derde ex-speler van Watford die tot scoren kwam tegen the Hornets, na Heidar Helguson (voor Fulham) en Ashley Young (Manchester United). Watford liet zich niet uit het veld slaan door het doelpunt en toonde veel vechtlust. Er kwam onder meer een mogelijkheid voor Roberto Pereyra, die uit kansrijke positie naast kopte. Trainer Javi Gracia maakte zich boos omdat een tackle van Yerry Mina op Isaac Success geen tweede gele kaart betekende voor de verdediger van Everton.

Het bleef voor rust bij 1-0, maar in de tweede helft kwam de wedstrijd echt tot ontbranding. Negen minuten was het opnieuw Pereyra die voor gevaar zorgde: zijn indraaiende vrije trap zeilde maar net naast het doel van Jordan Pickford. De gelijkmaker kwam even later ook voort uit een schot van Pereyra: hij trof de paal, waarna Seamus Coleman de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg en een eigen doelpunt maakte. En kort daarna volgde zelfs de 1-2: na een uitstekende voorzet van Pereyra vanaf de rechterflank torende Abdoulaye Doucouré boven zijn bewakers uit en knikte hij raak.

Everton kreeg weer twee minuten later een uitgelezen kans om langszij te komen. Gylfi Sigurdsson mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Christian Kabasele op Mina en schoot recht door het midden. Keeper Ben Foster dook de hoek in, maar keerde het schot toch met de voet. Everton was de bovenliggende partij na de 1-2, maar Watford wist de thuisploeg te ontregelen. Er kwamen nog maar weinig kansen voor the Toffees. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd mocht Digne echter aanleggen voor een vrije trap, die hij met het linkerbeen achter de kansloze Foster krulde.