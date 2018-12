Süle put moed uit tactische wijziging voorafgaand aan weerzien met Ajax

Bayern München hoopt zich woensdagavond als groepswinnaar te plaatsen voor de achtste finale van de Champions League. Der Rekordmeister heeft aan een gelijkspel tegen Ajax genoeg om bovenaan te eindigen. Niklas Süle verwacht geen makkelijke avond in Amsterdam, want Ajax maakte indruk op de verdediger tijdens de eerste onderlinge ontmoeting (1-1) in oktober.

"We willen zeker groepswinnaar worden", verzekert de 23-jarige mandekker op de website van Bayern. "Het is goed dat we al zeker zijn van een plek in de volgende ronde, want dat was onze minimale doelstelling. Maar het grootste doel is om de groep te winnen. Dat willen we gaan bereiken." Süle ziet uit naar de wedstrijd tegen Ajax en roept de recente interland van Duitsland tegen Oranje (3-0 nederlaag) in de Johan Cruijff ArenA in herinnering.

"We speelden onlangs nog in Amsterdam met de nationale ploeg. Het is een heel mooi stadion en Ajax is een sterke tegenstander", stelt Süle. "In de Allianz Arena hebben ze al laten zien hoe goed ze zijn. Het is een ploeg vol jonge talenten. Wij zijn vastberaden om anders voor de dag te komen dan in de eerste wedstrijd." Een van de redenen waarom dat volgens de Duitser gaat gebeuren, is een tactische wijziging die Bayern deze maand doorvoerde.

Na drie opeenvolgende competitieduels zonder zege koos trainer Niko Kovac ervoor om zowel Leon Goretzka als Joshua Kimmich op te stellen als verdedigende middenvelder. Daarna volgden zeges op Werder Bremen (1-2) en 1. FC Nürnberg (3-0). "Tot op zekere hoogte zijn we dankzij die wijziging al gaan voetballen zoals mensen graag van ons zien. Met Jo (Kimmich, red.) en Leon hebben we twee spelers die veel zelfvertrouwen hebben en altijd aan de bal willen zijn", vertelt Süle. "Het zijn twee verdedigende middenvelders die veel meters maken. Dat is fijn voor de verdediging."