Borussia Dortmund wint Kohlenpottderby; Bayern München is klaar voor Ajax

Borussia Dortmund blijft sterk presteren in de Bundesliga. De koploper was zaterdagmiddag te sterk voor aartsrivaal Schalke 04 en behoudt zodoende de comfortabele voorsprong van in ieder geval zeven punten op Bayern München. De ploeg van Niko Kovac, komende woensdag tegenstander van Ajax in de Champions League, stapte tegelijkertijd eveneens als winnaar van het veld, tegen 1. FC Nürnberg. Nummer vier RB Leipzig leed een verrassende nederlaag bij middenmoter SC Freiburg.

Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-2

De ploeg van Favre startte sterk aan de Kohlenpottderby en nam zeven minuten al verdiend de leiding. Na een scherpe vrije trap van Marco Reus was Thomas Delaney sneller dan Salif Sané en kopte hij de bal achter Ralf Fährmann: 0-1. Na ongeveer 25 minuten spelen haalde Dortmund ietwat de voet van het gaspedaal en zag het er bij Schalke in defensief opzicht beter uit. Offensief gezien speelde het team van Domenico Tedesco echter een matige eerste helft, op een kans voor Guido Burgstaller na.

Schalke 04 kwam na een uur spelen op gelijke hoogte. Amine Harit ging na een duel met Reus in het strafschopgebied om de bal naar de grond, waarna de hulp van de videoarbiter werd ingeroepen. De ploeg van Tedesco kreeg een strafschop en Daniel Caligiuri stuurde Roman Bürki de verkeerde hoek in: 1-1. Het duel ging op en neer en werd uiteindelijk beslist door een individuele actie van Sancho, zestien minuten voor tijd. De tiener kreeg de bal van Raphaël Guerreiro, drong het strafschopgebied aan de linkerkant binnen en schoot het leer diagonaal langs Fährmann: 1-2.

Bayern München - 1. FC Nürnberg 3-0

Het team van Kovac, die de geblesseerde Arjen Robben niet in de wedstrijdselectie had opgenomen, legde na nog geen half uur spelen al de basis voor de overwinning. De bezoekers werden in de eerste 45 minuten gedwongen tot alleen maar verdedigen en konden in offensief opzicht niets uitrichten tegen de regerend landskampioen. Na negen minuten stond de 1-0 al op het scorebord in de Allianz Arena: na een corner van Joshua Kimmich was doelman Fabian Bredlow te laat en kopte Lewandowski de openingstreffer binnen. Nog geen twintig minuten later verdubbelde de Pool de voordelige marge. Een inzet van Leon Goretzka eindigde op de lat, waarna Lewandowski de rebound benutte: 2-0.

De verhoudingen veranderden niet na rust: Bayern bleef druk zetten, Nürnberg kon alleen tegenhouden. In de 56e minuut scoorde der Rekordmeister opnieuw. Bredlow kon een inzet van Serge Gnabry half keren met zijn voet, maar de rebound van Franck Ribéry ging ongelukkig via zijn benen tegen de touwen: 3-0. Dat was tevens het laatste wapenfeit in Beieren: Ribéry en Goretzka werden na dik een uur spelen naar de kant gehaald en een kwartier voor tijd mocht ook Gnabry gaan rusten. In de slotminuut eindigde een inzet van Kimmich nog op het aluminium. Bayern hield zaterdag voor de eerste keer sinds 22 september (!), uit bij Schalke 04 (0-2), de nul in een competitieduel.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1-0

De bezoekers zochten na het rustsignaal als morele winnaar de kleedkamers op. Bayer had in de eerste 45 minuten een duidelijk overwicht en de beste kansen, maar het team van Heiko Herrlich liet op het moment supreme na om de trekker over te halen. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw, kwam er enkele malen gevaarlijk uit. In de 55e minuut kreeg Bayer tot driemaal toe een kans om de score te openen, maar Kevin Volland, Kai Havertz en Karim Bellarabi faalden. Een kwartier voor tijd viel alsnog de verdiende 1-0. De defensie van Augsburg zag Lars Bender op rechts over het hoofd, waarna invaller Lucas Alario de bal achter Andreas Luthe schoot. Augsburg kreeg daarna nog twee grote kansen op een gelijkmaker, maar het leer eindigde op het aluminium en in het zijnet.

SC Freiburg - RB Leipzig 3-0

SC Freiburg ging het duel in het Schwarzwald-Stadion in als nummer dertien, terwijl RB Leipzig op de derde plaats bivakkeerde. Daar was op het veld echter weinig van te merken, want het was de thuisploeg die al snel de leiding pakte en daarna uitliep naar een comfortabele overwinning. Nils Petersen maakte uit de rebound na twaalf minuten spelen de 1-0 en op slag van rust mocht Gian-Luca Waldschmidt vanaf elf meter aanleggen voor de 2-0. In de tweede helft probeerde Leipzig nog terug te komen in de wedstrijd, maar zeven minuten na de thee was het duel al beslist. Mike Frantz lette het best op bij een voorzet vanaf rechts en kon bij de tweede pal tegendraads binnen koppen voor de 3-0.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1899 2-2

De Nederlandse inbreng bleef door reservebeurten voor Joshua Brenet en Jeffrey Bruma in Wolfsburg beperkt tot Paul Verhaegh en Wout Weghorst en de rechtsback en spits kwamen met die Wölfe in eigen huis al vroeg op achterstand. Ishak Belfodil zette Hoffenheim namelijk na vier minuten al op voorsprong, al konden de bezoekers hier niet lang van genieten. Een eigen doelpunt van Ermin Bicakcic leidde na een klein halfuur spelen tot de gelijkmaker en drie minuten later kwam Wolfsburg via Daniel Ginczek zelfs op voorsprong. Hoffenheim ging daarna op zoek naar de 2-2 en kreeg die twintig minuten voor tijd via een kopbal van Andrej Kramaric, waardoor het zijn voorsprong van twee punten op Wolfsburg in stand houdt.