De Ligt komt met advies voor ‘meest talentvolle Zwolse debutant ooit’

Matthijs de Ligt hoopt dat Sepp van den Berg erin slaagt om het hoofd koel te houden. De pas zestienjarige verdediger van PEC Zwolle heeft al vijftien competitieduels achter de rug; foutloos was hij niet altijd, maar Van den Berg wordt door De Stentor wel bestempeld als 'de jongste en meest talentvolle Zwolse debutant ooit'. De Ligt, die er zelf ook jong bij was in dienst van Ajax, komt met advies voor zijn collega.

In de aanloop naar het onderlinge duel van zaterdagavond vertelt De Ligt dat Van den Berg ondanks alle lof van buitenaf 'stoïcijns' moet blijven en naar 'de juiste mensen' moet blijven luisteren. "Dat moet in je karakter zitten, maar je kunt er ook stappen in maken", stelt de international. "Ik weet hoe het is als er de hele tijd over je gesproken wordt. Helemaal als jonge jongen is dat best lastig. De media beseffen dat niet altijd. Daar moet je jezelf tegen kunnen wapenen."

De Ligt benadrukt dat hij Van den Berg niet met nog meer druk wil opzadelen. "Maar ik vind het een goede speler en een groot talent. Ik hoop dat hij zich zo doorontwikkelt", concludeert de verdediger van Ajax. Ook Dirk Marcellis, die dit jaar stopte als voetballer na een periode van drie jaar bij PEC, hoopt dat Van den Berg met beide voeten op de grond blijft. Marcellis geeft aan dat Van den Berg, die later deze maand zeventien jaar wordt, vanwege zijn leeftijd nu nog wegkomt met fouten. Dat zal echter niet altijd het geval blijven.

"Over twee jaar wordt hij als volwaardige Eredivisie-speler gezien. Dan groeit de kritiek in mindere periodes", voorspelt Marcellis. "Zo gaat dat bij elk talent. Ook daar moet Sepp doorheen. Ik verwacht dat hij ook dan onverstoorbaar is. Dat is een voorwaarde om de top te halen. Sepp moet de komende jaren rustig het niveau van PEC ontstijgen en dan een stap maken. Als iemand daar de potentie voor heeft, is hij het wel."